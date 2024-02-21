pdf كشوف الوجبة السابعة.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq في كل المحافظات العراقية

تزايدت محركات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 خلال الساعات الراهنة وذلك منذ بداية قبول طلبات الدعم من قبل المواطنين العراقين المقدمة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والجدير بالذكر أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذه الأسماء من قبل الوزارة حتى تنتهي عمليات الفحص والمراجعة وفقا لاستيفاء المواطنين شروط القبول، ولهذا سوف نوضح كافة التفاصيل عن هذه الأسماء إلى جانب ذلك خطوات الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

ومن المقرر أنه سيتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 نن خلال منصة مظلتي، وبعد تنزيل كشوفات هذه الأسماء سيتم فورًا صرف الدعم المالي الذي قررته الوزارة، وسيتم تحديد مبلغ الدعم المالي وفقًا لعدد أفراد كل أسرة، بالإضافة إلى أن الدعم سيتم منحه وفقا للشروط التي حددتها الوزارة سابقا، ومن ضمن شروط الاستحقاق التي أتاحتها الوزارة ما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويقيم بصفة دائمة بالعراق.

أن يتراوح عمر النساء من 16 عاما حتى 55 عاما.

ألا يكون لدى المتقدم أي أصول عقارية.

أن يكون لدى مقدم الطلب أسرة مؤلفة من 4 أفراد على الأقل.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يمكن لأي مواطن عراقي التحقق من إمكانية قبوله ببرنامج الرعاية الاجتماعية أم لا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي أو موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

حدد بعد ذلك قسم الخدمات الإلكترونية.

حدد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

اختر بعد ذلك رقم الوجبة.

أدخل بعد ذلك كافة البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية.

اضغط بعد ذلك على أيقونة تنزيل أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

وبذلك سوف يتمكن كافة المواطنين من التحقق من مدى قبولهم أم لا من خلال تنفيذ الإجراءات السابقة.

حتى الآن لم تقوم وزارة العمل العراقية بالاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 أو كما يطلق عليها الوجبة السابعة، حيث تسعى الحكومة جاهدة أولا لتوفير موارد مالية استعدادا لصرف الدعم المالي المقرر لكل من تنطبق عليهم الشروط.