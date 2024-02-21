اعــرف “المستندات + المصاريف” كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء 2024 في القري والمدن علي الأراضي الزراعية

أصدر البرلمان اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء 2024، حيث يقدم تيسيرات كبيرة للمواطنين من أجل تقنين البناء وفق التوجيهات التي أصدرتها الحكومة، ومن المقرر ان تصدر اللائحة قريبا لكي يطبق القانون عمليا على ارض الواقع وانهاء ملف البناء العشوائي داخل الدولة، حيث تسعي الدولة للتخلص من ظاهرة العشوائيات وتقليل التعدى على الاراضي الزراعية ومعالجة كل السلبيات الخاصة بقانون التصالح القديم رقم 17 لعام 2019، ونقدم اليكم رسوم التصالح على مخالفات البناء عبر سطور المقال.

التصالح في مخالفات البناء 2024

لقد وافق البرلمان على بعض التسهيلات في قانون التصالح على مخالفات البناء من أجل تنظيم الاوضاع لتحقيق الاستقرار العمراني وتحفيز المستثمرين في هذا القطاع، ونعرض لكم ابرز ما جاء في اللائحة التنفيذية الجديدة كما يلي:

يتم التصالح على مخالفات البناء وفقا للشروط والضوابط الخاصة بالسلامة عند انشاء المبني.

توضع شروط خاصة للتصالح على المباني خارج الحيز العمراني وسيتم الاعلان عنها قريبا.

يتم الموافقة على التصالح في حال تغيير استخدام الارض ولا توجد مخططات اخرى مقدمة.

التصالح في حالات التعدي على خطوط التنظيم تبعا للقانون، وأيضا عند تعدي الدولة على معدل الارتفاع الخاص بالمبني والتي تم تحديده للمواطنين.

يسمح التصالح في المباني المخالفة ذات طراز متميز ومرتفع.

رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024

يمكن للمواطن التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء 2024 تبعا للخطوات التي حددها مجلس النواب، حيث يقوم المتقدم بالتوجه الي الجهة المختصة بعد دفع الرسوم الخاصة بالفحص بحد اقصى بقيمة 5000 جنيه وأيضا مقابل جدية التصالح بنسبة لا تتخطي 25%، وبالنسبة لرسوم التصالح في مخالفات البناء فقد جاءت على النحو التالي: