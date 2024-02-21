اعــرف “المستندات + المصاريف” كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء 2024 في القري والمدن علي الأراضي الزراعية
التصالح في مخالفات البناء 2024
أصدر البرلمان اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء 2024، حيث يقدم تيسيرات كبيرة للمواطنين من أجل تقنين البناء وفق التوجيهات التي أصدرتها الحكومة، ومن المقرر ان تصدر اللائحة قريبا لكي يطبق القانون عمليا على ارض الواقع وانهاء ملف البناء العشوائي داخل الدولة، حيث تسعي الدولة للتخلص من ظاهرة العشوائيات وتقليل التعدى على الاراضي الزراعية ومعالجة كل السلبيات الخاصة بقانون التصالح القديم رقم 17 لعام 2019، ونقدم اليكم رسوم التصالح على مخالفات البناء عبر سطور المقال.
التصالح في مخالفات البناء 2024
لقد وافق البرلمان على بعض التسهيلات في قانون التصالح على مخالفات البناء من أجل تنظيم الاوضاع لتحقيق الاستقرار العمراني وتحفيز المستثمرين في هذا القطاع، ونعرض لكم ابرز ما جاء في اللائحة التنفيذية الجديدة كما يلي:
- يتم التصالح على مخالفات البناء وفقا للشروط والضوابط الخاصة بالسلامة عند انشاء المبني.
- توضع شروط خاصة للتصالح على المباني خارج الحيز العمراني وسيتم الاعلان عنها قريبا.
- يتم الموافقة على التصالح في حال تغيير استخدام الارض ولا توجد مخططات اخرى مقدمة.
- التصالح في حالات التعدي على خطوط التنظيم تبعا للقانون، وأيضا عند تعدي الدولة على معدل الارتفاع الخاص بالمبني والتي تم تحديده للمواطنين.
- يسمح التصالح في المباني المخالفة ذات طراز متميز ومرتفع.
رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024
يمكن للمواطن التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء 2024 تبعا للخطوات التي حددها مجلس النواب، حيث يقوم المتقدم بالتوجه الي الجهة المختصة بعد دفع الرسوم الخاصة بالفحص بحد اقصى بقيمة 5000 جنيه وأيضا مقابل جدية التصالح بنسبة لا تتخطي 25%، وبالنسبة لرسوم التصالح في مخالفات البناء فقد جاءت على النحو التالي:
- مساحة 250 متر مربع فان قيمة الفحص بالمدن 250 جنيه و 125 جنيه داخل القري.
- من 250 حتى 500 متر مربع فان قيمة الفحص 250 جنيه بالقري و 1000 جنيه بالمدن.
- بدءاً من 500 حتى 1000 متر مربع فان رسوم الفحص تبلغ نحو 1000 جنيه بالقري و 2000 جنيه بالمدن.
- مساحة 1000 حتى 2000 متر مربع داخل المدن فان رسوم الفحص هي 3000 جنيه و القري 2000 جنيه.
- بداية من مساحة 2000 حتى 4 آلاف متر مربع فان رسوم الفحص تبلغ نحو 4 آلاف جنيه بالمدن و 3500 جنيه بالقري.
- اذا كانت المساحة اكبر من 4 آلاف متر مربع رسوم الفحص تبلغ 5 الاف جنيه بالقري والمدن.