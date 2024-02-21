بشرى للمصريين.. مفاجأة بشأن السكر من قبل الحكومة المصرية “الكيلو في المكان دا بـ 27 ج”

وصلت الفترة الماضية أسعار السكر الفترة الماضية إلى سعر قياسي، حيث الكيلو منه تخطى 60 جنيه مصري، وهذا ما جعل الحكومة المصرية تُعلن عن مفاجأة بشأن السكر للمواطنين خصوصًا الفترة القادمة، وقد سبق بالفعل وقامت الحكومة بضخ كمية من السكر على بطاقة التموين لشراء الكيلو بسعر 27 جنيه للكيلو، ومن جديد تواصل جهودها وأعلنت عن مفاجأة للمصريين، فدعونا نوضح لكم التفاصيل.

مفاجأة بشأن السكر

أعلنت الحكومة المصرية أنها ستقوم بضخ كميات كبيرة من السكر في معارض أهلا رمضان المنتشرة في كل مناطق الجمهورية، حيث ستعمل على ضخ كمية 55 ألف طن سكر للمواطنين والمواطنات، والمفاجأة الأكبر أنه سيكون بسعر 27 جنيه مصري فقط، حيث أكد رئيس شركة الصناعات الغذائية القابضة بأنه سيتم ضخ تلك الكمية لتوفير السكر بكمية كبيرة وتلبية احتياجات المواطنين خصوصًا بالشهر الكريم، أي السكر سيكون بسعر 27 جنيه في الأماكن التالية:

جميع معارض أهلا رمضان بكل محافظات الجمهورية.

مختلف المنافذ والشوادر التابعة لوزارة التموين المصرية.

سعر السلع الغذائية بمعرض أهلًا رمضان

وضحنا لكم وجود مفاجأة بشأن السكر للمصريين وهو ضخ كميات منه في معارض أهلًا رمضان بسعر مخفض، ولن يتم طرح السكر فقط بأسعار مخفضة فقط بل سلع أخرى، وستكون بالأسعار التالية: