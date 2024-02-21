“قبضك بقى كام؟؟!!”.. قيمة رواتب المتقاعدين شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة “100 ألف دينار” وموعد الصرف

تزايدت معدلات البحث عن قيمة رواتب المتقاعدين شهر مارس 2024، وذلك بعد أن أعلن مجلس الوزراء العراقي عن الزيادة جديدة في رواتب المتقاعدين في جميع المحافظات العراقية، بمقدار يصل إلى حوالي 100 ألف دينارعراقي، وهذه الزيادة تهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن المستفيدين الذين يتقاضون رواتب أقل من مليون دينار عراقي، وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.

قيمة رواتب المتقاعدين شهر مارس 2024

بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في رواتب المتقاعدين في جميع محافظات العراق، يتم تحديد قيمة رواتب المتقاعدين شهر مارس 2024 وفقًا للمعايير التالية:

المتقاعدون الذين كانوا يتقاضون راتبًا أدنى من 300 ألف دينار عراقي، سيحصلون الآن على راتب قدره 500 ألف دينار عراقي.

الذين يتقاضون 500 ألف دينار قبل الزيادة، سيصل راتبهم إلى 600 ألف دينار عراقي بعد التعديل.

والمتقاعدين الذين كانوا يتقاضون 450 ألف دينار، سيصبح راتبهم حوالي 550 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

أما من يتقاضون 700 ألف دينار، سترتفع رواتبهم إلى 800 ألف دينار عراقي.

وبينما المتقاعدين الذين يتقاضون 750 ألف دينار، ستزيد رواتبهم إلى 850 ألف دينار عراقي بعد التعديل.

والجدير بالذكر أن هذه الزيادة ترفع من مستوى المعيشة للمتقاعدين وتقدير دورهم الذي أدواه خلال حياتهم العملية، وتأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مارس 2024

وبعد أن أوضحنا قيمة رواتب المتقاعدين شهر مارس 2024، نتطرق بالحديث عن موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مارس 2024 حيث من المقرر صرفها في بداية كل شهر ميلادي أي يوم 1 مارس 2024 القادم وذلك بعد تطبيق الزيادة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك أعلنت وزارة المالية بالعراق أن صرف رواتب المتقاعدين ستتم عبر مختلف المصارف الحكومية المنتشرة في البلاد، و منها مصرف الرافدين الذي يوزع كافة المستحقات المالية للمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، ويتم صرف هذه الرواتب مع بداية كل شهر ميلادي، ما لم يكن هذا اليوم تم الإعلان عنه إجازة رسمية، وتشمل هذه الرواتب أيضًا الزيادة الجديدة التي وصلت قيمتها إلى 100 ألف دينار عراقي، والتي تمت الموافقة عليها.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024

كما يمكنك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 بالزيادة الجديدة من قبل وزارة المالية العراقية قبل أن يتم الصرف في الموعد المقرر لها، واليكم خطوات الاستعلام: