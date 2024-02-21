اشتري دلوقتي قبل رمضان … تخفيضات وعروض كارفور بمناسبة رمضان 2024 على الياميش

يتراقب الكثير العديد من العروض الخاصة بكارفور خلال شهر رمضان 2024، فقد تم التصريح عن تخفيض اسعار المنتجات حيث انه ستقوم بتقديم مجموعة من الخصومات تصل إلى 50% في جميع فروعها، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تخفيضات وعروض كارفور بمناسبة رمضان 2024 على الياميش.

تخفيضات وعروض كارفور بمناسبة رمضان 2024

تم الاعلان من قبب كارفور عن العروض وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، التي تعمل على جذب العديد نحو العروض من المنتجات الغذائية والمستهلكات ومن ضمن هذه العروض:

نصف كيلو من الجبنة الموزاريلا بسعر 105 جنيه بدلاً من 130 جنيه

تم توفير علبة لبن المراعي بسعر 52 جنيه زذلك بخصم يصل إلى 50 %.

علبة جبنة دومتي بسعر 110 جنيه بدلاً من 140 جنيه.

كما تم توفير علبة جبنة عبور لاند نصف كيلو والتي تباع بسعر 33 جنيه.

ما هي اهم عروض كارفور لشهر رمضان

يقدم كارفور العديد من المنتجات الغذائية والمستهلكات الأساسية وذلك بخصم يصل إلى 50 % وانه يعمل على تلبية رغبات العملاء فيتم تقديم تخفيضات كبيرة على مجموعة من المنتجات خلال هذا الشهر المبارك ويتم العمل على تقديم منتجات عالية الجودة، والتي يعمل على زيادة رضا العملاء عنها كما تقدم خصومات والعروض على اللحوم، والألبان، والمنتجات الغذائية التي تحتاج لها خلال شهر رمضان وانها تتيح للمستهلكين فرصة للتسوق وانه يتم القيام بالإعلان عن العروض والتخفيضات، التي تعمل على جذب انتباه العملاء لها وخلال شهر رمضان يكثر البحث من قبل الكثير للتعرف على ما يتم تقديمه من خصومات على كافة السلع الاساسية.