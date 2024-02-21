“ترقبوا الآن” نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 تمهيدي بـرقم الجلوس والاسم عبر results.mlazemna

كشفت وزارة التربية العراقية بأنه نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 العراق سيتم نشرها للطلاب وأولياء الأمور غداً الخميس الموافق 22 فبراير الجاري عبر موقع الوزارة أو عبر موقع نتائجنا، حيث يُصبح في إمكان الطلاب الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فور ظهورها، ويذكر أن أعلنت في الأسبوع الماضي نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 جميع المحافظات، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” رابط استخراج نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق جميع المحافظات.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 تمهيدي

صرح المتحدث باسم وزارة التربية العراقية كريم السيد عبر صفحته الرسمية بأن نتائج الامتحانات التمهيدية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية سيتم إعلانها يوم الخميس الموافق 22 شباط 2024، ويأتي هذا عقب الانتهاء من كافة أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات ومراجعتها بدقة تامة.

نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2024

يتيح موقع نتائجنا الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس فور ظهور النتيجة، حيث إنه يعد من المواقع الإلكترونية التي يتم من خلالها الحصول على نتائج الامتحانات في دولة العراق، وللحصول على نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2024 عليك باتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني.

اضغط على نتائج امتحانات الثالث المتوسط 2024.

قم بكتابة اسم الطالب والرقم الخاص بالامتحان.

انقر على المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

الضغط على أيقونة استعلام.

سوف تتاح كشوف النتائج على شكل ملفات بي دي إف.د

حدد المحافظة التابع لها الطالب

اضغط على زر التنزيل للحصول على النتيجة وتحميلها على جهاز الكمبيوتر.

ابدأ بالبحث عن اسمك في خانة البحث.

نتائج الثالث المتوسط تمهيدي 2024

سيتم إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية العراقية من خلال اتباع الخطوات الآتية:-