“يا حلاوة التين وقمر الدين”.. اسعار ياميش رمضان 2024 “البلح، الزبيب، عين الجمل” في الاسواق المصرية وموعد غرة الشهر الكريم

تزداد التساؤلات عن اسعار ياميش رمضان 2024 حيث إنه لم يفصلنا إلا أيام قليلة عن شهر رمضان المبارك، ويعتبر الياميش من ألذ الحلويات العربية ويشكل جزءًا مهمًا من تقاليد الإفطار في مصر خلال هذا الشهر الفضيل، وشهدت البلاد خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في الأسعار لذلك يتساءل العديد عن أسعار الياميش في كافة المحلات، وهذا ماسنوضحه عبر السطور القادمة.

اسعار ياميش رمضان 2024

يتساءل العديد من المصريين عن اسعار ياميش رمضان 2024 حيث تقدم المعارض المصرية العديد من الخيارات التي تناسب مختلف الأسر المصرية، وسوف نستعرض بعض أسعار الياميش من خلال النقاط التالية:

يبدأ سعر البلح من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو جرام حسب نوع وجودة البلح.

يباع عين الجمل بسعر يصل إلى 280 جنيهًا للكيلو للأصناف ذات الجودة العالية.

وأما كركديه يبلغ سعره نحو 200 جنيه للكيلو، مما يجعله خيارًا ممتازًا للإفطار خلال رمضان.

يتراوح سعر الكيلو من المشمش الجاف مابين 50 و149 جنيهًا، حسب الحجم والجودة.

ويكون سعر التمر ما بين 40 إلى 150 جنيه مصري.

وأما لفة قمر الدين يتراوح سعرها من 25 حتى 30 جنيه مصري.

يبدأ سعر علبة التين المجفف من 60 حتى 150جنيه.

تتراوح أسعار القراصيا مابين 40 و120 جنيه للكيلو جرام حسب نوعها وتقديمها.

يقدر سعر الزبيب السوري للكيلو جرام حوالي 80 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الزبيب الإيراني نحو 240 جنيها.

– سجل سعر علبة تمر 700 جرام نحو 70 جنيها.

– سجل سعر التمر الهندي 300 جرام نحو 38 جنيها.

– سجل سعر التين المجفف 250 جرام نحو 126 جنيها.

– سجل سعر كيلو رول قمر الدين 400 جرام نحو 110 جنيهات.

موعد بداية رمضان 2024

وبعد أن أوضحنا اسعار ياميش رمضان 2024 نتطرق بالحديث عن موعد بداية رمضان 2024 والجدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية صرح بأن بداية شهر رمضان ستكون يوم الاثنين 11 الموافق مارس 2024، وسيتم استطلاع لرؤية هلال شهر شوال من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية وذلك في نهاية شهر رمضان للتحقق ما إذا كان شهر رمضان كاملا أم سيكون 29 يوما.