أصغر رجل في العالم.. نزل تردد قناة ماجد Majid 2024 على الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة ماجد Majid من أهم القنوات الفضائية التي تقوم بنقل العديد من الأعمال الكرتونية والطفولية المميزة، إضافة إلى المحتوى الفريدة من نوعها، وتقوم القناة بعرض العديد من البرامج والأفلام التي يعشقها ملايين الأطفال حول الدول العربية، ويمكن القيام بإستقبال قناة ماجد Majid، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ماجد Majid 2024

يمكن بكل سهولة القيام بإستقبال قناة ماجد الطفولية المميزة لجميع الأطفال على القمر الصناعي، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد الخاص بقناة ماجد يكون 11411.

استقطاب القناة هو عمودي.

معامل الترميز الخاص بقناة ماجد فهو 27500.

تردد قناة ماجد Majid عرب سات

ويسهل القيام بإستقبال قناة ماجد على عرب سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

تردد قناة ماجد يكون 11804.

استقطاب قناة ماجد Majid هو عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

خطوات استقبال قناة ماجد Majid 2024

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة ماجد Majid الجديد، كما على النحو الأتي:-