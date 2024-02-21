هترجع تعيط بعد ماتستلم.. 6 أسباب خطيرة تؤدي لسحب شقق” الإسكان الاجتماعى “من المواطنين + موعد حجز شقق الإسكان 2024.. اعرفها قبل فوات الاوان!!

يواجه بعض المواطنين مشكلة سحب شقق الإسكان الاجتماعى منهم نتيجة لعدة أسباب يجب الإنتباه لها من أجل تجنب خسارة أموالهم، وسنذكر هذه الأسباب خلال المقال، كما سنذكر موعد طرح شقق الإسكان الفترة المقبلة وهو أكثر ما يبحث عنه المواطنين على مواقع السوشيال مؤخرا , كما يستطيع المواطنين متابعة كل ما يتعلق بموعد طرح الشقق الإسكانية وكيفية التقديم من خلال متابعة صفحات وزارة الإسكان والتعمير على مواقع التواصل الاجتماعي.

أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعى

صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقاري اصدار بيان يوضح فيه الأسباب التي تؤدي إلى سحب الشقق الإسكانية من المواطنين، وفيما يلي سنذكر الأسباب التي تم ذكرها وهي:

سحب الشقة من كل شخص قام بنقل ملكيتها أو تنازل عنها لشخص آخر من غير الحصول على موافقة رسمية مكتوبة ومعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

بينما يتعرض المستفيد لفقدان الحق في الحصول على الشقة المخصصة له في حالة عدم الذهاب لتوقيع العقد و استلام الوحدة السكنية.

أما في حالة عدم سداد المستفيد لقيمة الأقساط المتبقية للوحدة السكنية سيتم الغاء تخصيصها.

كما يتم الغاء منحة الوحدة السكنية في حالة إكتشاف اي تزوير في المستندات التي قدمها المستفيد عند تقديم طلب الحصول على الوحدة.

عند استخدام المالك الوحدة لغير غرض سكني.

كما يتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي في بعض الحالات وفقا لطلب مالك الوحدة.

موعد توفر الوحدات السكانية لشقق الإسكان الاجتماعى

وزارة الإسكان والتعمير تقدم الواحدت السكينة من أجل تقديم المساعدة للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، وذلك من خلال سداد دفعات أولية ثم سداد باقي قيمة الشقة على أقساط ممتدة من أجل التيسير على المواطنين , كل ذلك بتوجهات من السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل توفير حياة كريمة لهم، وتستعد وزارة الإسكان لإطلاق عدد كبير من الواحدت السكينة قريباً حيث أن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة الخاصة بالإعلان الحامل لرقم 18 لمحدودي الدخل يكون في بداية العام الجديد 2024 كما أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي.