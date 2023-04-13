يمكن التعرف على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية، وهي ضمن الأسئلة الشائعة التي يتساءل عنها المستفيدون من هذا البرنامج في العراق، وبما يلي، نقدم لكم أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023 في العراق وشروط القبول، كما سوف نذكر شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية وغيرها من المعلومات المفيدة.

أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023 في العراق وشروط القبول

يمكن لك معرفة أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق من خلال النقاط التالية

يتعين عليك أولاً الوصول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الرسمي في العراق.

يمكنك بعد ذلك نسخ ولصق كود الفيديو المرئي الذي يتم عرضه أمامك على الصفحة.

يمكنك الضغط على أي رمز في تطبيق مظلتي.

بعد ذلك، يتم اختيار الخدمة المطلوبة وهي خدمة الرعاية الاجتماعية.

يمكنك الاستفسار عن الأسماء عن طريق تحديد رقم الوجبة التاسعة.

من ثم، بإمكانك النقر على مربع البحث والكتابة لاسمك الرباعي، وفي الأخير الضغط على أيقونة البحث بعد ذلك، يمكن تحديد مدى اشتمالك في الموضوع.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية في العراق

سوف تحصل على المعرفة بشروط القبول في الرعاية الاجتماعية من خلال تلك النقاط، حيث سيتم شرحها بالتفصيل وتبيانها، وتشمل مختلف المعلومات التي تهمك.