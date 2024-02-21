تراجع سعر بورصه الفراخ البيضاء اليوم والبلدي والساسو في الأسواق لهذا المبلغ “الحقوا اشتروا”

سعر بورصه الفراخ البيضاء اليوم يشغل بال كثيرون، سواء ربات المنزل أو أصحاب المزارع وأصحاب المحلات، حيث البروتين الأرخص بالمقارنة مع اللحوم الحمراء والتي ارتفع سعرها الفترة المنصرمة، وشهدت اليوم سعر الدواجن انخفاض في الأسعار، فدعونا نذكر لكم كم جنيهًا انخفضت الأسعار، وهل أسعار البيض انخفضت أم ثابتة أم ارتفعت؟ فضلًا تابعوا عبر موقعنا “البديل”.

سعر بورصه الفراخ البيضاء اليوم

بالمقارنة مع أسعار أمس وبناء على ما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية فيما يخص أسعار الفراخ، فقد انخفضت الأسعار بقيمة 1.22 جنيه مصري عن سعر أمس، حيث متوسط السعر اليوم داخل الأسواق سجل مبلغ 109.68 جنيه مصري، وللعلم أن السعر في السوق يختلف عن أسعار بوابة الأسعار، ولكن اختلاف بسيط بسبب تكلفة النقل والشحن، واستقرت الأسعار اليوم عند هذا السعر:

كيلو الفراخ البيضاء سجلت اليوم مبلغ 100.62 جنيه مصري بالسوق.

كيلو الفراخ البلدي بحد أقصى في السوق 121.27 جنيه مصري.

الكيلو من الفراخ الساسو سجل حوالي 108 جنيه للكيلو.

علمًا بأن الأسعار كمتوسط سعر، فقد تجد السعر أقل أو أعلى حسب المنطقة، حيث السعر أقل في المزرعة، بينما في أماكن أخرى قد يزيد السعر بسب الشحن والتكلفة من المزرعة للأسواق.

سعر البيض اليوم

في نفس السياق نوضح لكم أسعار كرتونة البيض اليوم، والتي جاءت على النحو التالي: