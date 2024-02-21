【﻿شاهد】تردد قناة سبونج بوب للأطفال على القمر النايل سات وسلي طفلك بأفضل ما تقدمه من برامج ومسلسلات

تعد قناة سبونج بوب من أفضل القنوات التي تعتني بالأطفال وتقدم لهم محتوي بناء وهادف يساعد في تنمية مهاراتهم، ثم أن محتوى القناة متنوع في جميع الجوانب التثقيفية والترفيهية والتعليمية للأطفال مما يجعل أولياء أمور الأطفال والأمهات حريصون كل الحرص على البحث عن تردد القناة وتقديمها للأطفالهم ليستفيدوا بأوقات فراغهم بشيء مفيد.

ومن خلال موقع البديل نبين لكم تفاصيل ما يدور حول القناة كما نبين تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات.

ما هو برنامج سبونج بوب؟

سبونج بوب سكوير بانتس “SpongeBob SquarePants” : عبارة عن مسلسل أمريكي يروي حكايات ومغامرات شخصية سبونج بوب وأصحابه وما يقدمون من أمور عجيبة تحت الماء في المحيط الهادي “قاع الهامور”، وهي يعمل على تنمية الجانب التخيلي لدى الأطفال وهو إلى ذلك يساعد على تنمية مهارتهم العقلية.

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تردد قناة سبونج بوب على النايل سات

تستطيع مشاهدة قناة سبونج بوب على التلفاز بإضافة تردد القناة على جهاز الاستقبال، حيث إن تردد القناة يشتمل على التالي:

القمر الصناعي : النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي.

كم عدد حلقات سبونج بوب سكوير بانتس؟

يتساءل الجميع على عدد حلقات المسلسل الشهير سبونج بوب والذي يعرض على قناة سبونج بوب، حيث أخذ المسلسل شهرة كبيرة بين الكبير والصغير وقد بلغ عدد حلقات المسلسل ما يصل إلى 277 حلقة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام مقالنا الذي بينا فيه أهمية قناة سبونج بوب لدى الأطفال، وتردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، كما بينا أمور أخري يتساءل عنها الكثيرون.