رابط Cbl gov ly https fcms cbl gov ly حجز العملة الأجنبية للافراد | حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي 2024

اهتم الليبيين إهتمام متزايد لمعرفة طريقة القيام بحجز العملة الأجنبية، هذه العملية التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي، والتي يتم من خلالها حجز العملات الأجنبية من الدولار للأفراد الليبيين، والحصول على 4000 دولار بهدف الاستخدام الشخصي، وقد بدأت منصة مصرف ليبيا باستقبال طلبات جميع المواطنين بداية من 4 فبراير الجاري، وأعلن مصرف ليبيا المركزي عن عدة شروط يجب أن تتوافر في المتقدمين لحجز العملة، وهذا ما نعرضه لكم خلال سطور هذا المقال.

موعد حجز العملة الأجنبية

قام مصرف ليبيا المركزي بالإعلان عن حجز العملة الأجنبية، والتي بدأت عمليات الحجز فيها منذ يوم الأحد الموافق 4 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية هذا الشهر، وقامت الحكومة بالإعلان عن منصة حجز العملة الإلكترونية لكي تقوم بتلبية جميع احتياجات الليبيين، ولكي تتم العملية بشكل ميسر، وقد قامت الحكومة الليبية بتقييد عملية حجز الدولار بمبلغ محدد، لكي يتمكن جميع المواطنين من الاستفادة من حجز العملة، ونجد أن المصرف الليبي قد اتخذ هذه الخطوة، من أجل محاربة السوق السوداء والحفاظ على سعر صرف العملات الأجنبية، وحماية العملات المحلية.

شروط التسجيل في مصرف ليبيا المركزي

للتسجيل في مصرف ليبيا المركزي من أجل حجز العملة الأجنبية، يجب أن تتوافر هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم ليبي الجنسية

يجب أن يكون مقيم داخل ليبيا بشكل دائم.

يجب أن يمتلك المتقدم حساب بنكي غير مقيد بتقييدات تمنع الحجز.

الحد الأقصى للحجز 4000 دولار.

لابد ألا يقل عمر المتقدم للحجز عن 18 سنة.

يجب استيفاء جميع الشروط المعلن عنها من المصرف الليبي

رابط التسجيل في مصرف ليبيا المركزي

يسعى العديد من المواطنين الليبيين للتعرف على طريقة التسجيل في منصة حجز العملة الأجنبية، حيث قد أتاح مصرف ليبيا المركزي منصة يمكن من خلالها إجراء كافة عمليات حجز العملة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: