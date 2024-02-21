هتاخد تموين كتيررررر … الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد ببطاقات التموين 2024

تم التصريح عن فتح التسجيل إضافة المواليد إلى بطاقة التموين، وذلك من قبل وزارة التموين فقد تم الاعلان عن عدم فتح باب الإضافة الا لفئات محددة ومن خلال مقالنا سنتعرف على الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد ببطاقات التموين 2024.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد ببطاقات التموين 2024

يمكننا ان نقوم باضافة الصغار على البطاقة حيث انه يتم قبول طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين للفئات التالية وهي المعلن عنها من الوزارة:

الأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة.

يتم اضافتهم لجميع حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

الأشخاص المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي.

يتم اضافة المواليد لفئة أبناء الشهداء وزوجات الشهداء.

أبناء الأسر البديلة.

يتم اضافة ايضًا الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 4 أعوام.

حالة الأسر التي تحتوي على أقل من 4 أفراد، ويعتبر الاربعة هو حد أقصى.

خطوات إضافة مواليد جدد ببطاقة التموين 2024

يمكنن ان نقوم بتسجيل المواليد على بطاقة التموين من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

ثم انقر على أيقونة التموين.

اختار زر إضافة الأبناء غير المقيدين.

كتابة رقم الهاتف والرقم السري.

كتابة اسم المولود والرقم القومي بشهادة الميلاد.

ثم حدد صلة القرابة للمولود.

يتم النقر على زر ضم الابناء.

انقر على زر إضافة لإكمال العملية.

يتم السماح للمواطن بتقديم طلب ويتم فيه الطلب بإضافة مواليد جدد على الأشخاص وانه حالة ان يتم تقديم أكثر من طلب والعمل على حذف جميع الطلبات.