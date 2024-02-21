“متاح الآن “.. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024م من موقع وزارة الداخلية

تتيح وزارة الداخلية العراقية للمواطنين فرصة حجز البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024 بشكل إلكتروني، وهي وثيقة تُعتبر هوية تعريفية وفقًا لقانون الأحوال المدنية، كما تُعتبر هذه البطاقة بديلًا رسميًا لشهادة الجنسية، وأصبحت ضرورية لكل مواطن عراقي ومواطنة عراقية وُلدوا من أب وأم عراقيين، ويمكنك الوصول إلى رابط استمارة الحجز الإلكتروني من خلال موقع البديل، حيث سيُوجهك المقال إلى الرابط الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الموحدة على الإنترنت، فتابعونا فضلًا.

رابط حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024

توفر وزارة الداخلية للمواطنين في العراق عملية الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024بشكل ميسر وفعال، ولإتمام ذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع مديرية شؤون البطاقة الموحدة عاى الإنترنت. النقر على أيقونة حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة من الواجهة الرئيسية للموقع. إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، ومكان الولادة، والجنس، والعنوان الحالي. كتابة رقم الجوال الخاص بك، حيث سيتم استخدامه للتواصل وإشعارك بأي معلومات إضافية. النقر على مربع “حجز” لتأكيد الحجز. بعد الانتهاء من العملية، يجب عليك طباعة إيصال الحجز الذي سيتم إرساله إليك، وتوجيهه إلى المديرية المختصة. قدم إيصال الحجز للمديرية لإكمال باقي الإجراءات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية العراقية

يتعين تقديم هذه الوثائق مع طلب الحجز الإلكتروني على البطاقة الوطنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة، والمستندات المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق تشمل: