التقديم على تعيينات العتبة الحسينية المقدسة 2024 وأهم الأوراق المطلوبة

تم الإعلان من قبل الأمانة العامة لهيئة العتبة عن فتح باب التقديمات على تعيينات العتبة الحسينية المقدسة 2024، وذلك في مختلف التخصصات، كما حددت بعض الشروط التي يلزم أن يتم التقديم وفقًا لتوافرها في المتقدم، وبذلك تضمن توظيف من يمتلكون الكفاءة والخبرة وبالتالي تقديم الأعمال بطريقة ممتازة وسريعة، يمكنك زيارة الرابط المخصص للتقديم، ثم تسجيل طلبك وذلك في الفترة المحددة لاستقبال الطلبات من قبل الهيئة.

رابط التقديم على وظائف العتبة الحسينية المقدسة

قامت هيئة العتبة الحسينية بالإعلان عن توفير رابط خاص بـالتقديم على تعيينات العتبة الحسينية المقدسة 2024 من خلال هذا الرابط، والذي من خلاله يقوم المتقدم بملء الاستمارة الإلكترونية للوظيفة التي يرغب في التقديم عليها، وتبدأ الهيئة باستقبال التقديمات بداية من 23 فبراير وستستمر حتى 29 فبراير 2024.

شروط التقديم على وظيفة السائق في العتبة الحسينية 2024

لمن يرغب في التقديم على تعيينات العتبة الحسينية المقدسة 2024، لوظيفة السائق لا بد من توافر بعض الشروط الهامة به، والتي وُضعت من خلال هيئة العتبة الحسينية، وتمثلت فيما يلي:

امتلاك المتقدم خبرة جيدة في قيادة العجلات الكبيرة سواء الحافلة 50 راكب أو كوستر 28 راكب.

تمكن المتقدم من اجتياز الاختبارات العلمية والنظرية للمتقدمين.

تراوح سنة ميلاد المتقدم من 1985 حتى 2000.

امتلاك المتقدم إجازة قيادة من فئة ” ب” أو “ج” وذلك للأنظمة القديمة أو فئة “D” أو “D1” للأنظمة الجديدة.

حصول المتقدم على الشهادة الابتدائية.

تواجد المتقدم في مدينة كربلاء.

الأوراق اللازمة للتقديم على تعيينات العتبة الحسينية المقدسة 2024

عند الدخول على رابط تعيينات العتبة الحسينية المقدسة 2024 العراق، وبعد إدخال البيانات المطلوبة، لا بد من إرفاق بعض المستندات لكي يُقبل طلبك على الوظيفة تبعًا لتوصيات الأمانة العامة والتي تتمثل: