استقبل حالًا “تردد قناة دي ام سي دراما 2024” عشان تتفرج على كل مسلسلات رمضان

إذا كنت من عشاق المسلسلات الكوميدية والأكشن والدرامية، فقد تكون قناة dmc دراما هي الخيار المثالي لك حيث تقدم أحدث المسلسلات الدرامية والبرامج التلفزيونية المتنوعة التي تمنحك تجربة مشاهدة فريدة وممتعة يمكنك بسهولة ضبط تردد قناة dmc دراما على جهاز الاستقبال الخاص بك

تردد قناة دي ام سي دراما

قامت الإدارة العامة لتشغيل القنوات بالإعلان منذ حوالي 6 أشهر عن قرار تغيير تردد القناة إلى تردد جديد مع إيقاف تماما التردد القديم.

تردد قناة دي ام سي دراما على النايل سات:

التردد:12092

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ما يميز القناة دي ام سي دراما

تتميز هذه القنوات بوضوح الصورة عالي الجودة مع عرض بتقنية HD وجودة إنتاج عالية تبرز كل تفصيله بدقة فائقة تعتبر من القنوات المفتوحة مما يعني عدم الحاجة إلى اشتراك أو دفع رسوم للاستمرار في متابعة البرامج والمسلسلات المقدمة تقدم باستمرار مجموعة من المسلسلات الشهيرة والحصرية التي تتمتع بقصص درامية مميزة كما تعرض هذه المسلسلات في مواعيد مختلفة لتتيح للمشاهدين فرصة متابعتها بسهولة ويسر حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع بها عندما تضبط تردد قناة DMC دراما على قمر نايل سات ستدخل عالما مليئا بالترفيه والإثارة حيث ستستمتع بمجموعة واسعة من المسلسلات الشيقة والمثيرة تقدم القناة أيضًا خدمة الأخبار اليومية حيث يمكنك البقاء على اطلاع دائم بآخر التطورات في العالم، وذلك دون انقطاع على مدار 24 ساعة.