أعرف حالًا اسعار ياميش رمضان 2024 عشان متتصدمش لما تنزل الشارع!!

أسعار الياميش والمكسرات في شهر رمضان 2024 تتفاوت بشكل كبير من منطقة لأخرى توفر السلاسل التجارية والمناطق الشعبية هذه المنتجات بأسعار أكثر انخفاضا خلال الفترة الحالية التي تسبق شهر رمضان.

اسعار ياميش رمضان 2024

تختلف أسعار الياميش في شهر رمضان 2024 بحسب المكان الذي يتم بيعها فيه حيث تظهر اختلافات واضحة بين المحال الكبرى والمحال الشعبية أو تجار التجزئة فعلى سبيل المثال في بعض المحلات الكبرى قد تكون أسعار السلع مرتفعة مقارنة بالمحلات الشعبية العامل في أحد محلات العطارة بمنطقة العتبة بأن سعر التمر الجاف عالي الجودة يصل إلى 80 جنيها بينما يتم بيع ذات البلح لدى كبار العطارين والسلاسل التجارية بأسعار تتراوح حوالي 140 جنيها ويتوفر البلح الأقل حجما بسعر يبلغ حوالي 40 جنيها للكيلو.

أسعار بعض المأكولات حلال شهر رمضان

حيث يبدأ سعر قمر الدين من حوالي 35 جنيها في حين يصل سعر الفول السوداني المستخدم في الحلويات إلى حوالي 80 جنيها للكيلو أما بالنسبة للتين المجفف فقد يتراوح سعره حوالي 40 جنيها للقرص بينما يتفاوت سعر الزبيب بين 110 و140 جنيها تبعا للنوع والجودة يتضح أن الأسعار المعلن عنها في سلاسل التجزئة الكبرى تعتمد على صفقات البيع بالجملة لكميات كبيرة وهذا يؤدي إلى تحميل المستهلكين تكاليف إضافية نتيجة وجود ضريبة القيمة المضافة وبالفعل يبقى المواطن غالبا مغرورا بالفكرة الخاطئة بأنه يوفر أموالا كثيرة عند الشراء بينما يتجاهل قيمة الضريبة التي تصل إلى 14%.