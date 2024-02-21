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ظهرت حالًا اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 جميع المحافظات في العراق
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية تزايدت رغبة الباحثين في استعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، خاصة بعد تجاوزهم للوجبة السابعة، حيث لم يتم بعد الإعلان عن نتائج البرنامج من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قبيل بداية شهر رمضان، بهدف تسهيل عملية صرف الدعم المالي للمستحقين، مما يمكنهم من شراء الاحتياجات الأساسية لحياتهم اليومية.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
سيتم الإعلان عن نتائج البرنامج عبر منصة مظلتي، والتي ستكون واجهة للمستفيدين للاطلاع على حالة طلباتهم ومعرفة ما إذا كانت تمت الموافقة عليها أم لا، مما يسهل عليهم متابعة مستجدات البرنامج بكل سهولة ويسر.
شروط القبول في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
وضعت وزارة العمل شروطا لقبول أسماء المتقدمين في برنامج الرعاية الاجتماعية، ومن هذه الشروط:
- يشترط أن يكون المتقدم عراقيا ومقيما في العراق.
- يجب أن يكون المتقدم مستحقا للرعاية الاجتماعية وقد تم الحصول عليها سابقا.
- يجب ألا يمتلك المتقدم أي أراضي أو أنشطة تجارية أو عقارات.
- يجب على المتقدم تقديم جميع الوثائق اللازمة التي تثبت استحقاقه للدعم.
الاستعلام عن نتائج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
- يبدأ المستخدم بالدخول إلى منصة مظلتي.
- يقوم بإدخال رمز التحقق المرئي الذي يظهر على الشاشة بشكل صحيح للتحقق من هويته.
- يتجه المستخدم إلى قسم الخدمات الإلكترونية على الصفحة التي تظهر له.
- يقوم بالضغط على خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.
- يختار المستخدم رقم الوجبة التي يرغب في الاستعلام عنها.
- بعد ذلك، يقوم بملء الاستمارة وإدخال البيانات الشخصية بشكل صحيح.
- ينتقل المستخدم إلى الضغط على صيغة الـ PDF المتوفرة لتحميل النتائج والتحقق مما إذا تمت الموافقة على طلبه أم لا.