ظهرت حالًا اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 جميع المحافظات في العراق

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية تزايدت رغبة الباحثين في استعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، خاصة بعد تجاوزهم للوجبة السابعة، حيث لم يتم بعد الإعلان عن نتائج البرنامج من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قبيل بداية شهر رمضان، بهدف تسهيل عملية صرف الدعم المالي للمستحقين، مما يمكنهم من شراء الاحتياجات الأساسية لحياتهم اليومية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

سيتم الإعلان عن نتائج البرنامج عبر منصة مظلتي، والتي ستكون واجهة للمستفيدين للاطلاع على حالة طلباتهم ومعرفة ما إذا كانت تمت الموافقة عليها أم لا، مما يسهل عليهم متابعة مستجدات البرنامج بكل سهولة ويسر.

شروط القبول في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل شروطا لقبول أسماء المتقدمين في برنامج الرعاية الاجتماعية، ومن هذه الشروط:

يشترط أن يكون المتقدم عراقيا ومقيما في العراق.

يجب أن يكون المتقدم مستحقا للرعاية الاجتماعية وقد تم الحصول عليها سابقا.

يجب ألا يمتلك المتقدم أي أراضي أو أنشطة تجارية أو عقارات.

يجب على المتقدم تقديم جميع الوثائق اللازمة التي تثبت استحقاقه للدعم.

الاستعلام عن نتائج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية