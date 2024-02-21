ألحق قبل رمضان “شروط التسجيل في مسابقة وزارة الأوقاف 2024” مرتبات عالية 8000 جنية في الشهر

يبدو أن الكثير من المواطنين يبحثون عن تفاصيل مسابقة الأوقاف لعام 2024 التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف بغرض شغل 2000 وظيفة شاغرة ومن بينها 1000 وظيفة للأئمة والخطباء و1000 وظيفة للعمال وقد تم طرح شروط جديدة للمتقدمين حيث تم رفع سن المتقدم.

شروط التسجيل في مسابقة وزارة الأوقاف 2024

يسر وزارة الأوقاف أن تعلن عن فتح باب التقديم لمسابقة الأوقاف للعام 2024 وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يمكن للراغبين في التقدم لهذه المسابقة الاطلاع على الشروط وتقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية للوظائف الحكومية وتأتي هذه المسابقة بشروط جديدة حيث قررت الوزارة رفع السن المقرر للتقديم على الوظائف سواء كانت للأئمة أو العمال إلى سن 40 عاما وهذه المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار وتستقبل الوزارة طلبات التقديم لجميع التخصصات والتقديرات بما في ذلك التقدير “مقبول”.

تخصصات المتاحة لتقديم في مسابقة الأوقاف