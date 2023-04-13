يتابع الآن عدد كبير من المشاهدين مسلسل قيامة عثمان، حيث يزداد البحث عن مسلسل قيامة عثمان حلقة 121 Kurulu Osman الجزء الرابع والقنوات الناقلة لها، نُلاحظ وجود الخونة في هادير وباركين، الذين تعرضوا لعثمان وقبيلته للكثير من المشاكل في الموسم الثالث، كل فصل يشهد حدوث مرتزقة يتحالفون مع الأعداء مقابل حصولهم على ذهب، وهي عملية شائعة، في بعض الأحيان، يتآمرون مع الخصوم للانقضاض على الحكم والقوة التي يتمتع بها عثمان، وذلك حدث في حالة باركين.

مسلسل قيامة عثمان

يتحدث مسلسل “قيامة عثمان” أو “Kurulu Osman” عن الشخصية التاريخية لمؤسس دولة العثمانية، وهو عثمان غازي، وكيف حوّل حالة الفقر والضعف التي كان يعانيها إلى قوة وعزيمة، تتتبع المسلسل مغامرات عثمان بعد وفاة والده أرطغرل، إذ تعرض عثمان للاختطاف والتعذيب بوحشية، لكنه ينقذ بمساعدة الأديب علي، يُنظر إلى الأديب علي كمصدر إلهام وروح أساسية لإمبراطورية الدولة العثمانية، حيث تم توّيجه كأول سلطان لها، انضموا إلى مشاهدة قصة المسلسل وجميع تفاصيله.

إعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 121

في الحلقة 121 من مسلسل قيامة عثمان الجزء الرابع، يتم عرض الخونة هادير وباركين الذين تسببوا بالكثير من المشاكل لعثمان وقبيلته خلال الموسم الثالث، في كل فصل يظهر مرتزقة يتعاونون مع الأعداء مقابل كمية كبيرة من الذهب، تعتبر هذه الحادثة مألوفة، ولكن في بعض الأحيان يتآمرون مع الأعداء ليقوموا بالاستيلاء على السيطرة والحكم من عثمان، وهذا حدث في حالة باركين.

مسلسل قيامة عثمان حلقة 121 Kurulu Osman الجزء الرابع والقنوات الناقلة لها

سيتم عرض حلقة جديدة من مسلسل قيامة المؤسس عثمان في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا في يوم الأربعاء 12 أبريل، وستبث هذه الحلقة على قناة atv، إن كنت تفوت شاهدت الحلقة، بإمكانك المشاهدة من جديد من خلال قناة الفجر الجزائرية.

تقوم القناة ببث حلقات مسلسل جديدة مترجمة للغة العربية، وهي تعرض يوم الخميس في تمام الساعة 20.00 بتوقيت الجزائر على قناة الفجر. يمكنك مشاهدتها اليوم عبر إضافة تردد قناة atv على النايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: افقي.

التردد: 10796.

كما يمكنك مشاهدة الحلقة الحديثة من مسلسل قيامة عثمان عن طريق إضافة تردد قناة الفجر الجزائرية حيث يتم بثها من خلال التردد التالي