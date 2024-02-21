ألحق بسرعة قدم الآن “التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024” عشان تاخد الـ 1000 جنية

تسعى الكثير من الشرائح في المجتمع المصري إلى تسجيل العمالة غير المنتظمة بمبلغ 1000 جنيه، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة عن فتح باب التقديم للحصول على هذه المنحة في القريب العاجل وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو تحسين مستوى حياة المواطنين وتخفيف الضغط الاقتصادي عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

1. ابتداء قم بزيارة موقع وزارة القوى العاملة عبر الإنترنت. 2. سجل حسابا جديدا على المنصة باستخدام رقم بطاقتك القومية. 3. بمجرد تسجيل الدخول ابحث عن أيقونة تسجيل العمالة غير المنتظمة وانقر عليها. 4. قم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك في الحقول المخصصة. 5. بعد إكمال إدخال البيانات انقر على زر التسجيل. 6. ستصلك رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية في حال تم قبول طلبك للمنحة.

الشروط المطلوبة لتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

1. يجب أن يكون لديك استقرار كامل في جمهورية مصر العربية. 2. يجب أن تكون مصري الجنسية. 3. يجب عدم وجود دخل شهري ثابت لديك. 4. يجب ألا تمتلك أي أصول أو أملاك. 5. يجب ألا تكون مستفيدًا من التأمينات الاجتماعية. 6. يجب أن تتجنب العمل في أي وظيفة حكومية.

يمكنك البدء في عملية التقديم للحصول على المنحة للعمالة غير المنتظمة المقدمة والتي تقدم لمساعدتك في تحسين وضعك المالي.