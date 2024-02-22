𝐟𝐜𝐦𝐬.𝐜𝐛𝐥.𝐠𝐨𝐯.𝐥𝐲 رابط منصة حجز العملة الاجنبية للافراد مصرف ليبيا المركزي

احجز العملة الآن من رابط منصة حجز العملة الاجنبية للافراد مصرف ليبيا المركزي، حيث أطلق المركز مع بداية الشهر الجاري منصة حجز العملة ليفر على المواطنين ما يحتاجون من العملة الأجنبية في أغراضهم الشخصية، وجاء ت هذه المبادرة من مصرف ليبيا ليقوم بتوزيع العملة الأجنية على المواطنين الليبيين بشكل عادل وقانوني، فيتوجب على من أراد حجز عملة من المصرف أن يدخل على منصة حجز العملة ويتبع اجراءات الحجز.

من خلال موقع البديل ننقل لكم طريقة حجز العملة من مصرف ليبيا المركزي عبر منظومة حجز العملة للأغراض الشخصية.

رابط منصة حجز العملة الاجنبية للافراد مصرف ليبيا المركزي

يتطلب حجز العملة من البنك المركزي الليبي أن يدخل المواطن على منصة حجز العملة ويتبع الاجراءات التي سنوضحها في الفقرة التالية ليتمكن من حجز العملة من المصرف ويحدد له موعد الصرف، ولكن يجب أن يستوفي المتقدم لحجز العملة اشتراطات المصرف مثل أن يكون لديه جواز ساري، وحساب بنكي به القيمة المالية التي تعادل العملة الاجنبة المحجوزة.

ومن توفر فيه الشروط السابقة يمكنه الدخول على رابط المنظومة التالي: fcms.cbl.gov.ly، واستكمال باقي الاجراءات.

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تسجيل في مصرف ليبيا المركزي

سجل في منظومة حجز العملة باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منظومة حجز العملة عبر الرابط الخاص بها: رابط منصة حجز العملة. افتح حساب على المنظومة بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بك، مثل رَقَم الهاتف والرقم الوطني ورقم الجواز. تقوم المنصة بمراجعة البيانات الخاصة بك وإرسال رمز تأكيد على الجوال. أكد البيانات بإدخال الرمز المرسل في مكانه وضغط تأكيد. أدخل رَقَم الحساب في خانته بصيغة IBR. يتم حجز العملة وتحديد موعد الاستلام.

وصلنا معكم لنهاية المقل الذي أوضحنا فيه طريقة حجز العملة ورابط منصة حجز العملة الاجنبية للافراد مصرف ليبيا المركزي.