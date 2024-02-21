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طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي “هنـــا” واحسب معاشك وصل كام بعد الزيادة
يُعرض موقع “البديل الإخباري” معلومات حول موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024، بما في ذلك رابط للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة فبراير 2024، وتفاصيل موعد الصرف المقرر كما يوفر الخطوات التي يمكن اتخاذها في حال عدم صرف المعاش.
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
بدء صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 اعتبارا من يوم الخميس 15 مارس 2024 يتم صرف هذه المعاشات شهريا بدءا من اليوم 15 من كل شهر للمستفيدين الراغبين في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
- 1. قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- 2. اختر خيار “استعلام عن معاش تكافل وكرامة”.
- 3. أدخل الرقم القومي للشخص المراد الاستعلام عنه في الحقل المخصص.
- 4. انقر على زر “استعلام”.
- 5. ستظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بالمعاش وقيمته إذا كان الطلب مقبولا.
- في حالة رفض الطلب سيتم توضيح سبب الرفض والإجراءات المطلوبة في هذه الحالة.
خطوات تفيل فيزا تكافل وكرامة
- 1. الاتصال بالخط الساخن 19680 واتباع الخطوات المقدمة من قبل موظف خدمة العملاء في البنك لتفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة للمستفيدين.
- 2. في حال عدم معرفة المستفيد كيفية تفعيل الكارت عبر الهاتف يمكنه زيارة وحدة الشؤون الاجتماعية القريبة من محل سكنه.
- 3. يقوم الموظف في وحدة الشؤون الاجتماعية بتفعيل الباركود الموجود على الفيزا للمستفيد باستخدام الدعم الفني.
- بعد تنشيط الباركود يمكن للمستفيد بدء استخدام فيزا ميزة للسحب والتسوق بسهولة ويسر.