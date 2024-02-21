الموظفين خلاص لعبت معاهم وهيلعبوا بالفلوس لعب.. زيادة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة بداية من مارس 2024.. هي دي الاخبار الحلوى..!!

أعلنت الحكومة مؤخرًا زيادة في مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع الحكومي اعتبارًا من شهر مارس 2024 هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة لتحفيز وتشجيع موظفيها على الأداء الجيد والبقاء في الخدمة لأطول فترة ممكنة بموجب هذا الإعلان الجديد سيستفيد موظفو الحكومة من زيادة ملحوظة في مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الذي سيحصلون عليه عند انتهاء خدمتهم وهذا بالتأكيد يعتبر خبرًا سارًا للعديد من الموظفين الذين يعتمدون على هذا المبلغ كجزء من مستقبلهم المالي بعد انتهاء فترة عملهم.

زيادة مكافأة نهاية الخدمة

إن زيادة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة تعتبر خطوة إيجابية تقدمها الحكومة لموظفيها كتحفيز إضافي للعمل الجاد والإنتاجي بالإضافة إلى ذلك فهذا الإجراء يعكس اهتمام الحكومة بموظفيها واعترافها بجهودهم وتضحياتهم في خدمة المجتمع تأتي هذه الزيادة في مكافأة نهاية الخدمة في الوقت المناسب خاصة مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد حاليًا إنها بالتأكيد تشكل رسالة إيجابية وداعمة للموظفين وتظهر التزام الحكومة بدعم وتقدير كوادرها.

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وفقًا لتوجيهات السلطات الحكومية المعنية يُشير النظام القانوني للتأمينات والمعاشات الاجتماعية المعتمد بموجب المادة رقم 157 من القانون رقم 148 لسنة 2019 إلى أنه يُحتسب بدقة مبلغ مكافأة نهاية الخدمة باستناد إلى الأجر الشهري لكل عام من سنوات خدمة الموظف وتُحدد قيمة هذه المكافأة بناءً على الأجر الأساسي المحدد في النصوص التنظيمية بمعنى آخر، يتم تحديد مبلغ الأجر الشهري لكل عام من فترة الخدمة المدنية بما يتماشى مع اللوائح والأنظمة السارية.