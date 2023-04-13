اقتصاد

تحديث سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الخميس 13-4-2023

محمد مصطفيمنذ 12 ساعة
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سعر الدولار في مصر ، اليوم الخميس 13 أبريل 2023 ، 30.90 جنيهًا في بداية التعاملات اليومية ، فيما شهدت العملات الأجنبية في مصر تغيرات ملحوظة.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

التحديثات لأسعار العملات مقابل الجنيه المصري ، وهي كالتالي:

سعر اليورو في مصر اليوم: وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم إلى 33.97 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي في مصر: وصل سعر صرف الدولار الأسترالي إلى الجنيه المصري اليوم 2069 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 8.24 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 100.93 جنيه.

سعر الدولار الكندي في مصر: استقر سعر صرف الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري اليوم عند 22.99 جنيه.

سعر الدينار الليبي كم جنيه مصري اليوم: سجل سعر صرف الدولار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم 6.48 جنيه.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم 38.60 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري: وصل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري إلى 8.49 جنيه.

سعر الدينار الأردني اليوم في مصر: سجل سعر صرف الدينار الأردني اليوم أمام الجنيه المصري 43.56 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 8.41 جنيه.

سعر الريال العماني إلى الجنيه المصري: سعر صرف الريال العماني إلى الجنيه المصري اليوم كان 80.25.

محمد مصطفيمنذ 12 ساعة
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