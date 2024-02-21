خطوات الاستعلام عن زيادة شهر مارس لأصحاب المعاشات 2024 “هنـــا” .. مبروك الزيادة ياعم

الاستعلام عن زيادة شهر مارس لأصحاب المعاشات مع اقتراب بداية شهر مارس، تزداد اهتماما من شريحة كبيرة من المواطنين لمعرفة موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، وتأتي هذه الاهتمامات في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطبيق حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، التي تشمل زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15%.

الاستعلام عن زيادة شهر مارس لأصحاب المعاشات 2024

يبحث ما يقارب 11 مليون مواطن عن زيادة المعاشات في مارس 2024، بالإضافة إلى معرفة موعد تطبيق قرار الحد الأدني للمعاشات، وذلك وفقا لما نص عليه قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يأتي هذا في إطار تحسين دخول المواطنين من مختلف الفئات، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم2024 .

موعد صرف معاشات مارس 2024

يحل موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة في اليوم الأول من الشهر ذاته، وذلك استنادا إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر برقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على صرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك دائما في اليوم الأول من كل شهر.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

افتح متصفح الويب وانتقل إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

قم بتسجيل الاسم المستخدم الخاص بك المرتبط بالمعاش.

أدخل كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

بعد تسجيل الدخول بنجاح، قم بالبحث عن قيمة المعاش باستخدام الاسم.

ستظهر لك قيمة المعاش بالزيادة المقررة بشهر مارس 2024.

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