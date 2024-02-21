“هتروح لعيالك الضهر وتتغدى معاهم”.. تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات من القطاعين العام و الخاص+ اعرف الاجازات التي لايجوز خصم الراتب بها

“هتروح لعيالك الضهر وتتغدى”.. تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات من القطاعين العام و الخاص+اعرف الاجازات التي لايجوز خصم الراتب بها , أعلن قانون الخدمة المدنية عن تغير عدد ساعات العمل وتخفيضه لأربعة فئات فقط من العاملين في القطاع الحكومي أو القاطع الخاص، وأصبحت عدد ساعات العمل الأسبوعية تترواح بين 35 إلى 42 ساعة، وفيما يلي سنذكر لكم تلك الفئات المستفادة من هذا التغير.

الفئات المستفادة من تخفيض عدد ساعات العمل

أبرز مواد قانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى قانون العمل الجديد نصت على ضرورة تنظيم ساعات العمل لكل من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص وكانت على النحو التالي:

المادة 45 من قانون الخدمة المدنية تنص على ضرورة قيام السلطة المختصة بتحديد عدد أيام العمل في الأسبوعية والمواعيد، بالإضافة إلى توزيع عدد ساعات العمل بناءاً على المصلحة العامة، ولكن بشرط ألا تقل عدد ساعات العمل عن 35 ساعة والا تتجاوز عن 42 ساعة.

بينما نصت المادة رقم 131 من اللائحة التنفيذية على ضرورة تخفيض ساعات العمل بنسبة ساعة لعدد من الفئات وهم (الموظف ذي الإعاقة، الموظفة التي ترضع طفلها حتي يبلغ عامين، الموظف الذي لديه طفل يعانى من إعاقة ولكن بشرط تقديم قرار صادر من المجلس الطبي المختصة، الموظفة الحامل ولكن من بداية الشهر السادس).

الحالات التي يجوز فيها تخفيض عدد ساعات العمل

كما خصص قانون العمل الجديد بعض الحالات التي يتيح لها تخفيض عدد ساعة العمل وفترة الراحة وتلك الحالات كما يلي.

يجوز تقليل عدد ساعات العمل لبعض الفئات العاملين في صناعات أو أعمال معينة وذلك بناء على قرار من الوزير المختص.

توفير فترة للراحة او لتناول الطعام، بشرط ألا تقل عن ساعة.

الاجازات التي لا يجوز خصم الراتب بها

لا يجوز لاصحاب العمل الخصم من راتب العاملين نتيجة حصولهم على إجازة رسمية سوء اجازات العيد أو اجازات وطنية.