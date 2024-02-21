ياسمين صبري تتألق من جديد في “مسلسل رحيل 2024” رمضان يجمعنا .. مش هتقدر تغمض عينيك

العالم الفني يشهد حماسا كبيرا حول تصوير مسلسل “رحيل” الذي تقوده النجمة ياسمين صبري والذي يأتينا من إنتاج شركة فينومينا للإنتاج الفني وستارز ميديا واللذان يستعدان لتحقيق نجاح جديد في سباق المسلسلات الرمضانية لعام 2024.

مسلسل رحيل 2024

سلسلة “رحيل”، تقدم ياسمين صبري شخصية مميزة تأخذنا في رحلة مليئة بالتشويق والدراما الاجتماعية تجسد ياسمين في هذا العمل دور فتاة تأتي من أسرة من الطبقة المتوسطة تعيش في إحدى الأحياء الشعبية وتجد نفسها محاصرة بالعديد من التحديات والصراعات تتنوع مواقف الشخصية التي تقدمها ياسمين صبري بين اللحظات العاطفية المؤثرة والمواجهات الاجتماعية الصعبة مما يجعلنا نشعر بالتعاطف والتشبث بشخصيتها ومعاناتها تتعرض هذه الفتاة لمجموعة من التحديات والصراعات في حياتها اليومية وتتصارع من أجل البقاء وتحقيق أحلامها وطموحاتها في مواجهة الظروف القاسية والمواقف المعقدة التي تواجهها “رحيل” يقدم قصة مشوقة ومثيرة، مليئة بالمفاجآت والتطورات التي تجعلنا نبقى عالقين في كل حلقة، متشوقين لمعرفة ما سيحدث لهذه الشخصية القوية وكيف ستواجه التحديات التي تعترض طريقها يعد العمل إضافة لها.

فريق العمل مسلسل رحيل

ترتقي ياسمين صبري إلى آفاق جديدة من الفن الراقي في مسلسلها القادم “رحيل” حيث تأتينا بشخصية فتاة تعيش في إحدى أحياء المجتمع الشعبي تجسد الحياة بكل مفارقاتها وتحدياتها في إطار اجتماعي مشوّق ومليء بالتشويق يأتي هذا العمل من تأليف الكاتب المتميز محمد عبدالمعطي وتوجيه المخرج البارع إبراهيم فخر الذين يضعون اللمسات الفنية الراقية لنقل الجمهور إلى عالم مليء بالإثارة والتشويق.