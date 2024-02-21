“هنـــا” رابط كشوفات الاسماء الجدد في تكافل وكرامة .. هتلاقي اسمك نزل عشان تقبض معاش مارس2024

وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماما دائما لرعاية الأسر ذات الاحتياجات الخاصة في جميع أنحاء البلاد تبدي هذه الرعاية نفسها من خلال عدة مبادرات بدءا من مبادرة “حياة كريمة” التي تهدف إلى توفير معيشة كريمة لهذه الأسر.

رابط كشوفات الاسماء الجدد في تكافل وكرامة

وصولا إلى تقديم مشروعات صغيرة تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل لهم كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي برنامج “تكافل وكرامة” الذي يمنح المواطنين المستحقين مساعدة شهرية تساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

الخطوة الأولى (1): قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي

الخطوة الثانية (2): اختر برنامج تكافل وكرامة من القائمة.

الخطوة الثالثة (3): اختر المستحق لمعاش تكافل وكرامة بواسطة الاسم الرباعي.

الخطوة الرابعة (4): حدد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه.

الخطوة الخامسة (5): أدخل رقم الهاتف الخاص بالمستحق لمعاش تكافل وكرامة.

الخطوة السادسة (6): انقر على كلمة “استعلام”.

الخطوة السابعة (7): ستظهر بعدها جميع البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.

معاير ليكي يتم القبول في تكافل وكرامة

1.حالة الفقر: يجب أن تكون الأسرة أو الأفراد المتقدمين تحت خط الفقر

2.عدم وجود دخل شهري ثابت: يجب ألا يحصل أي فرد في الأسرة على دخل شهري ثابت.

3.عدم تقاضي معاش تأميني: يجب ألا يتقاضى أي فرد في الأسرة أي معاش تأميني.

4.عدم استلام مساعدة ضمان اجتماعي شهرية: يجب عدم استلام أي فرد في الأسرة أي مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.