على جهازك.. ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية ٢٠٢٤ نايل سات وعرب سات لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس

الحلقة التاسعة والأربعين بعد المئة من مسلسل قيامة عثمان هي ما تشغل بال المواطنين والمواطنات الآن من كل أنحاء العالم العربي، والبعض يبحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية ٢٠٢٤ بحيث يتمكنوا من تثبيت تردد القناة ومتابعة الحلقة الجديدة مترجمة، بينما آخرين ينتظرون الحلقة الجديدة عبر موقع قصة عشق، لهذا دعونا نوضح لكم تردد القناة على الأقمار الصناعية ومواعيد عرض الحلقة الجديدة المترجمة على القناة، تابعوا عبر “البديل”.

تردد قناة الفجر الجزائرية ٢٠٢٤

قناة الفجر الجزائرية من ضمن القنوات الناقلة للجزء الخامس من المسلسل التاريخي الأشهر حتى الآن قيامة عثمان، وتقوم بعرض الحلقة الجديدة في الأسبوع باللغة العربية مُدبلجة، حيث يوم الخميس موعدًا لعرض الحلقة الجديدة على القناة للمواطنين من كل أنحاء العالم العربي، ومتواجدة القناة على النايل سات وعرب سات، حيث القناة موجودة بتلك الإحداثيات:

الإحداثيات النايل سات عرب سات التردد 12034 11034 استقطاب أفقي عمودي تصحيح الخطأ 4/3 6/5 الترميز 27500 5000

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149

تقوم قناة ATV التركية كل أربعاء بعرض مسلسل قيامة عثمان على شاشتها، حيث حلقة واحدة بالأسبوع فقط باللغة التركية، ثم نفس الحلقة تُعرض يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية، ولكن باللغة العربية، ويتم عرض الحلقة مساء كل خميس في المواعيد التالية:

الساعة 7:00 م بتوقيت جرينتش.

الساعة 8:00 م بتوقيت تونس.

الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.

الساعة 10:00 بتوقيت الرياض.

الساعة 11:00 بتوقيت دبي.

أي اليوم ستُعرض باللغة التركية، ولكن انتظروها باللغة العربية بعد الدبلجة غدًا، علمًا بأنها يوم الخميس بعد منتصف الليل تُعرض على منصة قصة عشق.