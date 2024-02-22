هســه رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الاول موقع نتائجنا pdf في كل المدارس بالعراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن قيام بعض المحافظات بالإعلان عن نتائج السادس الاعدادي، ولقد تم الانتهاء من أداء الاختبارات في جميع محافظات العراق منذ نهاية شهر يناير الماضي، ومنذ الانتهاء من الاختبارات بدأ جميع الطلاب في التساؤل والبحث عن موعد إعلان النتيجة، وسوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في هذا المقال التالي.

نتائج السادس الاعدادي 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية على وجود رابط خاص بنتائج السادس الاعدادي بالعراق، وأن عمليات تصحيح امتحانات الصف السادس الاعدادي قد تمت بنجاح، وسوف تكون نسب النجاح في هذا العام مرتفعة وهذا يدل على الأداء الجيد للطلاب، وأعلنت الوزارة أنه لا يوجد دور ثالث للامتحانات، وستجرى الامتحانات فقط في الدور الثاني، ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح في هذا العام أعلى من العام الماضي.

معدلات نتائج السادس الاعدادي

إن تحقيق المعدل المطلوب هو ما يؤكد على نجاح الطلاب، ويتم الاعتماد في العراق على التقديرات بالنسب المئوية، و سنذكرها لكم فيما يلي:

في حال حصل الطالب على درجة مئوية من 85 إلى أقل من 90 درجة سيكون التقدير جيد جدا مرتفع

إن كان من 80 إلى أقل من نسبة 85 فسيكون التقدير جيد جدا

ثم من 75 إلى أقل من 80 سيكون جيد مرتفع

ثم من 70 إلى أقل من 75 سيكون التقدير في هذه الحالة جيد.

خطوات الحصول على نتائج السادس الإعدادي بالعراق

يمكن استخراج رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 بالعراق، والحصول على النتيجة عن طريق الخطوات الآتية: