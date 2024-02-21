“استعد بالورق والفلوس” التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية في القري والمدن + التكاليف كام والأوراق

يبحث الكثير من المواطنين حول التصالح في مخالفات البناء، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة إجراءات جديدة بشأن مخالفات البناء وعدة شروط للتصالح مع تقديم المستندات المطلوبة فى ظل قانون التصالح الجديد،ويخضع قانون التصالح فى مخالفات البناء للعديد من التعديلات، وعليه فى ظل التغيرات التى يشهدها المجتمع تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل التصالح فى مخالفات البناء إلى مجلس النواب،ولمزيد من المعلومات فى هذا المقال.

شروط التصالح في مخالفات البناء

يسعى قانون التصالح فى مخالفات البناء لمواجهة مخالفات البناء وتنظيمها وإعادة تطوير المرافق والخدمات إلى جانب إعادة هيكلة الخريطة العمرانية،ويوجد مجموعة من الشروط للتصالح فى مخالفات البناء والتى تتضمن التالى:

تقديم طلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابعة له الوحدة المخالفة. يلتزم المواطن الراغب فى التصالح بسداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر. يلتزم الشخص بسداد مقابل التصالح فى حال قبول طلبه. يجب على مقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح. بعد قيام مقدم الطلب بجميع الخطوات السابقة فإنه فى حال قبول التصالح يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعوى تتعلق بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها. تتيح الحكومة إمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدار 3 سنوات، على أن يتم دفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية. بعد قيام المتصالح بدفع قيمة التصالح يحصل مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

المستندات المطلوبة فى التصالح في مخالفات البناء

تتضمن الأوراق اللازمة لطلب التصالح فى مخالفات البناء مجموعة من المستندات المهمة والتى تشمل ما يلي:

إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي. يلزم تقديم المستندات التي تدل على صفة مقدم الطلب بالأعمال المخالفة للمبنى المراد التصالح عليه. تقديم ما يفيد أن المخالفة تمت قبل صدور قانون التصالح في 8 أبريل 2019. تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى، معتمدتين من مكتب هندسي. يجب على المتقدم إحضار نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص. إحضار الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

إجراءات التصالح في مخالفات البناء

يقوم المتصالح باتخاذ عدد من الإجراءات للتصالح فى مخالفات البناء من أجل قبول قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة والتي تكون على النحو التالى: