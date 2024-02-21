باقي كام يوم على العرض!! رمضان جاي بأحلى المسلسلات “مسلسل ألف ليلة وليلة 2024”

يستعد النجم ياسر جلال لاستقبال موسم دراما رمضان 2024 بعمل فني مميز ومثير حيث يخوض تحدي جديد بمسلسل “ألف ليلة وليلة” الذي يتألق بقصة تأليف أنور عبد المغيث وتوجيهات إخراجية من إسلام خيرى.

مسلسل ألف ليلة وليلة 2024

المسلسل يخفي العديد من المفاجآت التي ستثري تجربة المشاهدة وتضمن لها لحظات مثيرة وممتعة نجد أنفسنا أمام إطار اجتماعي يقدم قصة عائلة شهرزاد وشهريار بطريقة جديدة ومختلفة حيث يستكشف العمل جوانب من هذه القصة لم يتم تناولها من قبل مما يضيف طابعا مميزا ومثيرا للتشويق يسلط المسلسل الضوء على أصول الحكاية والعقدة التي يعاني منها شهريار مما يجعل المشاهد ينغمسون في عالم مليء بالأسرار والتشويق.

ابطال المسلسل ألف ليلة وليلة

تتألق الحلقات الـ 15 لهذا المسلسل بروحٍ فنية تجمع بين الإثارة والتشويق ينتج المسلسل بجهود مشتركة بين ميديا هب – سعدى وجوهر وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى مما يضمن تقديم تجربة مشاهدة فريدة وممتعة في سياق متصل يعود الفنان القدير إلى عالم الدراما بشكل ملفت ومؤثر من خلال مسلسل “ألف ليلة وليلة” حيث يؤدي دور “شيخ حكيم” شخصية مهمة وفعالة تضفي عمقا وجاذبية على أحداث العمل المنتظر بشوق يعتبر هذا المسلسل إحدى الأعمال المميزة التي تستعد لها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الموسم الدرامي القادم “ألف ليلة وليلة” يجمع نخبة من نجوم الفن بما في ذلك ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس وعدد كبير من الوجوه البارزة في الساحة الفنية.