الرعب كله “حمادة هلال مش هيخليك تعرف تنام” مسلسل المداح الجزء4 في رمضان

بعد طرح البوستر التشويقي لمسلسل “المداح 4” على حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، كشفت النجمة الشهيرة عن ملامح شخصيات أبطال العمل بطريقة مثيرة للاهتمام بالعودة إلى “عفاريت المداح” بكل قوتها يقدم مسلسل “المداح” أسطورة عودة مذهلة يعد العمل الضخم محطة مهمة في عالم الدراما التلفزيونية ومن المقرر عرضه حصريا خلال شهر رمضان المبارك حصريا على منصة “Shahid”

مسلسل المداح الجزء4

في الموسم الجديد من مسلسل “المداح” يتوقع أن تأخذ الأحداث منحنى مختلفا تماما مع تركيز كبير على عناصر الخيال والسحر يدخل الشيخ صابر المداح بطل العمل مرحلة جديدة من التحديات والصراعات مع عالم الجن حيث يواجه تحديات جديدة لم يسبق له مواجهتها في الأجزاء السابقة ينغمس المداح في رحلة شيقة ومليئة بالغموض ويمر عبر بوابات مختلفة في صراعه المتجدد بين الخير والشر من المتوقع أن يلتقي المداح في هذا العمل بملك الجن القوي “قزح” الذي سيجسده النجم فتحي عبد الوهاب ستشكل هذه المقابلة محورا مهما في تطور القصة حيث سيتعين على المداح التصدي لتحديات جديدة واختبار قوته وحكمته في مواجهة هذا العدو الخطير.

طاقم العمل

في مسلسل “المداح 4″، ينضم الممثل الشهير حمادة هلال إلى الطاقم النجومي يشمل هذا الفريق النجومي النجم خالد سرحان وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي وحنان سليمان وصبحي خليل وهلا السعيد ودنيا عبد العزيز والعديد من الوجوه البارزة الأخرى المسلسل من تأليف الكاتب المبدع أمين جلال ويأتي بإخراج متميز من أحمد سمير فرج.