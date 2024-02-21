رمضان لازم بحضور أكرم حسني “مسلسل بابا جه 2024” ..أعرف القصة وطاقم العمل

في عالم مليء بالضحك والدموع، يقدم مسلسل “بابا جه” رحلة مثيرة مع عائلة تتصارع مع تحديات الحياة في زمن الأزمات يجسد أكرم حسني دور البطل مديرا محترفا في فندقه ويحاول بكل قوته المحافظة على استقرار عائلته بينما تضعه التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 في مواجهة مع تحديات لم يكن يتوقعها.

مسلسل بابا جه 2024

مع اندلاع الجائحة، تتبدد الحدود بين العمل والحياة الشخصية لأكرم، حيث يجد نفسه محاصرا بين ضغوط العمل ومسؤولياته كزوج وأب بينما تقوم نسرين أمين بدور الشريكة المتفانية تقف إلى جانبه في كل تحدي وتسعى جاهدة للمساعدة في الحفاظ على استقرار الأسرة رغم التحديات من خلال مواجهة العائلة للعديد من الصعاب، يبرز المسلسل الروح القوية للتلاحم الأسري وقوة العلاقات العائلية في مواجهة الضغوطات الخارجية “بابا جه” المسلسل الدرامي الجديد الذي يتألف من 15 حلقة في رمضان يأتينا بفكرة مبتكرة وتنفيذ متميز من تأليف المبدع وائل حمدي وإخراج المخرج المتميز خالد مرعي

ابطال المسلسل بابا جه

يجسد الفنان أكرم حسني هذا الدور ببراعة، حيث يجد نفسه في مواجهة تحديات جديدة ومعقدة بسبب تداعيات جائحة كورونا والتي تؤثر بشكل كبير على حياته وعائلته بينما جسدت نسرين أمين دور الزوجة المتفانية التي تقف إلى جانب زوجها في كل تحدي واجهه إخراج خالد مرعي وتأليف وائل حمدي يأتي هذا العمل الدرامي ليقدم صورة حية ومؤثرة عن كيفية تأثير الأزمات الكبيرة على حياة الأفراد والعائلات وكيفية التصدي لها بروح المثابرة والتضحية.