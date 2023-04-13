مبروك للجميع.. هُنا رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2023 نتائج الثانوية العامة الاردن من خلال الموقع الرسمي moe.gov.jo

زادت عملية البحث خلال الساعات الماضية عن رابط نتائج التوجيهي التكميلي حتى يتمكن الطلاب في الأردن من الحصول على نتائجهم إلكترونيًا من أي مكان وفي أي وقت. من خلال موقعنا؛ نقدم لكم رابط موقع وزارة التعليم والتربية في الأردن، والخطوات الواجب اتباعها للاستعلام الإلكتروني عن نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن 2023.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2023

أتاحت وزارة التعليم والتربية الأردنية إمكانية الاستعلام عن نتائج التويجيهي التكميلي من قِبل الطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة لكي يتمكنوا من معرفات الدرجات التي حصلوا عليها خلال العام الدراسي 2023 بالتفصيل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس أو المؤسسات التعليمية للإطلاع على النتيجة. يحتاج فقط الطلاب للحصول على نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الدخول على رابط موقع وزارة التعليم والتربية الأردني للإطلاع على النتيجة فور الإعلان رسميًا عن ظهورها.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2023

يمكن الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2023 إلكترونيًا من خلال اتباع مجموعة من الخطوات؛ وقد جاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

القّيام بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم والتربية الأردنية من هنا.

النّقر على أيقونة استعلام عن النتائج الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع.

القّيام بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالطالب في الحقول المخصصة لها على الموقع؛ ومن أبرزها اسم الطالب، رقم الجلوس، المحافظة، وغيرها من البيانات الأخرى.

الضّغط على أيقونة عرض النتيجة.

الانتظار لعدة ثواني حتى تظهر أمامك التفاصيل الخاصة بالنتيجة، والتي تتضمن نسبة النجاح، الدرجات الخاصة بجميع المواد للعام الدراسي 2023.

ما هي الدورة التكميلية للتوجيهي؟

الدورة التكميلية للتوجيهي هي عبارة عن دورة علمية تتيح للطلاب الناجحين الالتحاق بالجامعة لدراسة بعض التخصصات العلمية؛ ومنها الطب، طب الاسنان، الهندسة، والصيدلة. أي أنه يتم معاملة الطالب الناجح هنا معاملة الطالب الناجح في الدورات الرئيسية للامتحانات. يتجلى الفرق هنا في أن طالب الدورة التكميلية له الحق في دراسة عدد محدد من التخصصات، وليس جميع التخصصات مثل غيرهم من الطلاب الجامعيين.

تابعونا خلال الأيام القليلة القادمة لمتابعة كل ما هو جددي حول نتائج التوجيهي التكميلي وموعد الإعلان رسميًا عنها في الأردن.