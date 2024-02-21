تألق وإبداع من جديد للفنان كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين 2024 رمضان

في مسلسل “الحشاشين” يقوم النجم كريم عبد العزيز بتجسيد دور حسن الصباح الشاب الذي يبدأ رحلته الصعبة عندما ينضم إلى “مذهب الإسماعيلية الشيعي” في سن السابعة عشر ويسهم في تأسيس الجماعة التي تعرف لاحقا بـ “الحشاشين” يتعرض حسن لتحديات وصراعات شديدة خلال رحلته تاريخيا

مسلسل الحشاشين

نشأت جماعة “الحشاشين” من فرع طائفة النزارية الإسماعيلية وهي فرع انفصل عن الفاطميين في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي جماعة الحشاشين تشتهر بتنفيذ عمليات اغتيال واسعة النطاق ضد ملوكهم وزعمائهم واكتسبوا هذا اللقب نتيجة لقتالهم الدائم وتميزهم في فنون الاغتيال والتخفي من خلال هذا العمل الدرامي يتم استكشاف تفاصيل مثيرة لرحلة الحشاشين ومواجهاتهم مما يثير الفضول لفهم أصولهم وأسلوب حياتهم المعقد.

طاقم العمل

في مسلسل “الحشاشين” يتألق نخبة من النجوم البارعين بما في ذلك: كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب ونيقولا معوض وميرنا نور الدين وأحمد عيد وإسلام جمال وسامي الشيخ وعمر الشناوي ونور ايهاب وسوزان نجم الدين وياسر علي ماهر بالإضافة إلى ظهور خاص للفنان أحمد غزي في بعض المشاهد المسلسل من إبداع عبد الرحيم كمال وتوجيهات بيتر ميمى وتم إنتاجه بجهود شركة سينرجى كلمة “الحشاشين” في سياق المسلسل الانتماء لطائفة تاريخية في القرن الحادي عشر حيث ترجمت هذه الكلمة في اللغات الأوروبية عادة بمعنى “القتل الخفي” أو “القاتل المحترف المأجور” تشتهر هذه الطائفة بعمليات الاغتيال السرية والمدروسة التي كانت تنظم بشكل دقيق وذكاء فائق وتعتمد على السرية في تنفيذ مهامها.