دينا الشربيني “تروي قصة حياتها” في مسلسل كامل العدد2 في رمضان القادم

يستعد الجمهور لاستقبال مسلسل “كامل العدد 2” بفارغ الصبر حيث يضم نخبة من ألمع نجوم الدراما المصرية مثل دينا الشربيني وشريف سلامة في عمل درامي مثير ومشوق يتألق بتصوير متميز وسيناريو متقن.

مسلسل كامل العدد2

تسعى إلى تقديم تجربة تلفزيونية مميزة ومبتكرة في شهر رمضان المقبل تسعى المتحدة لتقديم تشكيلة متنوعة من الأعمال الدرامية لتلبية احتياجات الجمهور مما يفتح المجال للمخرجين والكتاب والفنانين لتقديم أفكارهم وابتكاراتهم بشكل مبتكر ومنعش وتحقيق تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة للمشاهدين خلال موسم دراما رمضان الماضي لعام 2023 انتشرت نجاحات مسلسل “كامل العدد” على نطاق واسع حيث أدت دينا الشربيني ومحمد سلامة أدوار الزوجين ببراعة في إطار كوميدي ممتع واليوم من المقرر أن يعود هذا النجاح مع الجزء الثاني من المسلسل المتوقع إطلاقه خلال موسم دراما رمضان الحالي تتنوع أحداث “كامل العدد” بين الرومانسية والدراما العائلية والكوميديا حيث يلتقي أحمد وطبيب التجميل وبليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل وينشأ بينهما علاقة حب قوية ومع وجود عوائق عائلية تعترض طريقهما يقرر الزوجان مواجهة التحديات والارتباط ببعضهما البعض رغم كل الصعوبات.

طاقم العمل مسلسل كامل العدد2

تعود النجمة دينا الشربيني والنجم شريف سلامة بقوة في مسلسل “كامل العدد 2” حيث تشاركهما البطولة إسعاد يونس وآية سماحة وجيهان الشماشرجي ومجموعة متميزة من النجوم يأتي المسلسل بقالب اجتماعي لطيف يرصد تطورات حياة الزوجين ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) ويكشف عن مشاكلهما الجديدة وتحدياتهما الزوجية والأسرية.