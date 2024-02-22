تحديث لحظة بلحظة “اسعار الحديد في مصر 2024” .. تراجع رهيب وإقبال تاريخي على الشراء

اسعار الحديد في مصر 2024 تشهد أسعار الحديد في جميع أسواق مصر تراجعًا جديدًا اليوم، حيث أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن هبوط في سعر الحديد بقيمة 913 جنيهًا للطن الواحد، ووصل سعر الحديد في المصنع إلى 55432 جنيهًا بعد أن كان يتم بيعه في أرض المصنع بقيمة 56345 جنيهًا، وصرح رئيس شعبة مواد البناء، أحمد الزيني، بأن جميع أسعار مواد البناء شهدت خلال الشهرين الماضيين حالة من عدم الثبات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.، للحصول على أحدث أسعار الحديد اليوم، يرجى متابعة التحديثات.

اسعار الحديد في مصر 2024

أسعار الحديد في مصر اليوم 22 فبراير 2024، شهدت تراجعًا حيث أعلن رئيس شعبة مواد البناء أن سعر الحديد هبط في الأسواق المصرية بقيمة تتراوح من 10 وحتى 12 ألف جنيه في الطن، وذلك بعد تدخلات الدولة وانخفاض سعر الدولار في السوق السوداء.

إليكم بعض أسعار الحديد اليوم:

حديد عز: حوالي 55432 جنيه للطن.

حديد استثماري: حوالي 54973 جنيه للطن.

حديد مصر ستيل: حوالي 49700 جنيه للطن.

حديد المراكبي: حوالي 50400 جنيه للطن.

حديد العشري: حوالي 49100 جنيه للطن.

حديد المصريين: حوالي 50000 جنيه للطن.

حديد المعادي: حوالي 48200 جنيه للطن.

حديد عطية: حوالي 49200 جنيه للطن.

حديد العتال: حوالي 48300 جنيه للطن.

أما بالنسبة لأسعار الأسمنت، فقد استقرت ولم تشهد أي ارتباك في السوق، حيث كانت كالتالي: