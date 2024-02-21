هتتفرج على أحلى المسلسلات “مسلسل عتبات البهجة 2024” رمضان يجمعنا

كشفت الشركة المنتجة عن الستار عن تفاصيل شخصيات مسلسل “عتبات البهجة” الذي يقوده الفنان يحيي الفخراني والذي ينتظر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 يأتي هذا العمل بمجموعة متنوعة من الشخصيات المثيرة حيث يتميز كل منها بعمق وتعقيد يجسدونه ببراعة تامة.

مسلسل عتبات البهجة 2024

من المقرر أن تتألق الفنانة جومانا مراد بدور سيدة شعبية تدعى “نعنانة”، بينما ستجسد الفنانة هنادي مهنا شخصية امرأة شعبية تدعى “فلة” وسيقوم الفنان صلاح عبدالله بتجسيد شخصية “عرفان” بينما يحمل الفنان السوري خالد شباط شخصية تدعى “عمر” وذلك ضمن أحداث العمل المُقرر طرحه خلال موسم رمضان القادم يحمل يحيى الفخراني دورا مميزا في مسلسل “عتبات البهجة” حيث يجسد شخصية وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي يتورط في سلسلة من المفارقات الكوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا ينغمس في عالم التكنولوجيا الحديثة حيث ينطلق في مغامرة جديدة كـ “إنفلونسر” شهير

ابطال المسلسل عتبات البهجة

مسلسل “عتبات البهجة”، المستوحى من رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد معالجة درامية من إخراج مجدي أبوعميرة وإنتاج جمال العدل ويضم فريقا نجميا متميزا يتألق يحيى الفخرانى وصلاح عبدالله وجومانا مراد وصفاء الطوخي وهنادي مهنا وسما إبراهيم هشام إسماعيل ووفاء صادق ويوسف عثمان وليلى عز العرب وعلاء مرسي وعلاء زينهم ومحسن منصور بجانب مجموعة من الممثلين الموهوبين يتوقع أن يجسد هذا العمل الدرامي قصة مشوقة ومثيرة تجمع بين التشويق والإثارة مما يجعله واحدا من أبرز الأعمال المترقبة في الموسم الدرامي المقبل.