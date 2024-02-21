“وحش التصوير الجديد” سعر ومواصفات جبارة جهاز Realme 12 pro plus في مصر.. سعره على قد الايد.!!  

إن هاتف Realme 12 Pro Plus هو أحدث إصدار من شركة Realme التي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية ويأتي الهاتف مع العديد من المزايا التي تجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق.

مواصفات جهاز Realme 12 pro plus

بدايةً يأتي هاتف Realme 12 Pro Plus بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة وبدقة عالية تصل إلى 1080 × 2400 بكسل مما يجعل تجربة مشاهدة الفيديوهات والألعاب أكثر إشراقًا ووضوحًا ولا يقتصر جمال الشاشة على الدقة فحسب بل يأتي الهاتف أيضًا بمعدل تحديث عالي يصل إلى 120 هرتز مما يجعل التفاعل مع الهاتف سلسًا وسريعًا.

من ناحية الأداء يأتي Realme 12 Pro Plus بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8/12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت هذه المواصفات تجعل الهاتف من أسرع الهواتف المتاحة في السوق ويمكنه تشغيل الألعاب الثقيلة وتطبيقات الوسائط المتعددة بكفاءة عالية.

أما بالنسبة للكاميرا فيتميز Realme 12 Pro Plus بنظام كاميرا رباعي يتضمن عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل وعدسة فائقة الزاوية بدقة 12 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابيكسل وهذا يسمح للمستخدمين بالتقاط صور عالية الجودة وتسجيل فيديوهات بدقة عالية.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي Realme 12 Pro Plus ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط مما يعني أنه يمكن شحن الهاتف بشكل سريع ومريح دون الحاجة إلى انتظار طويل.

سعر جهاز جهاز Realme 12 pro plus

هذا ويتراوح سعر الجهاز به الدولار حوالي 600 دولار امريكي بينما بالمصري يتراوح سعر الجهاز حوالي 18000 جنيه.