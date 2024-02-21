بطولة رانيا يوسف “مسلسل جريمة منتصف الليل 2024 في رمضان” .. قصة واقعية وتجسدها في المسلسل

بعد طرح الشركة المنتجة للمسلسل “جريمة منتصف الليل” البرومو الرسمي الأول يتوقع الجمهور بشغف عرضه خلال شهر رمضان 2024 البرومو يعكس جوهر العمل ويشوّق المشاهدين بمزيج من التشويق والإثارة ويسلط الضوء على بطولة الفنانة رانيا يوسف وقدراتها التمثيلية الاستثنائية.

مسلسل جريمة منتصف الليل

في إطار تشويقي مثير يروي مسلسل “جريمة منتصف الليل” قصة جريمة جنائية مروعة تحدث في وقت متأخر من الليل حيث تقتل طالبة جامعية في مقر سكن إحدى الطالبات تتعقد الأحداث بشكل مثير حيث تحوم الشبهات حول كل الأطراف المرتبطة بهذه الجريمة مما يكشف عن العوالم الخفية والغامضة للشخصيات المعنية.

فريق العمل مسلسل جريمة منتصف الليل

في بداية البرومو يظهر مشهدا مثيرا لجريمة قتل تطال فتاتين يليها ظهور النجمة رانيا يوسف بإطلالة مثيرة وهي ترتدي بدلة رقص في أحد الملاهي الليلية يقدم النجم أحمد عبدالعزيز جملة تبرز ملامح شخصيته في المسلسل بينما يظهر الفنان الشاب محمد عز بشخصية ضابط شرطة يحقق في جريمة قتل ابنة رانيا يوسف ويعقبه ظهور الفنان القدير صلاح عبدالله وباقي نجوم العمل ميار الغيطي وإلهام عبدالبديع وملك قورة والفنانة القديرة عفاف شعيب يتنقل البرومو بين مشاهد مختلفة في أماكن متعددة مما يبرز تنوع مواقع التصوير وتألق نجوم العمل من مصر والسعودية يظهر البرومو نجوم السعودية ليلى سلمان وعلي السبع ونوف عبدالله ثم يعود مرة أخرى لنجوم الشباب المصريين محمد مهران وحسني شتا ومحمد فاروق شيبة والفنان محمد سليمان وأحمد منير.