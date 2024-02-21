قصة الفيلم اتعملت مسلسل “مسلسل جري الوحوش 2024” بطولة نضال الشافعي .. أعرف التفاصيل

تستعد الفنانة إلهام وجدي لاقتحام السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسلها الجديد المثير بعنوان “جري الوحوش” وتشارك وجدي في بطولة هذا العمل النخبة الفنية من نضال الشافعي، محمود عبدالمغني، فادية عبدالغني، محمود حجازي، إلى جانب الفنان القدير صلاح عبدالله.

مسلسل جري الوحوش 2024

تتجسد روح الإبداع والتميز في مسلسل يحمل نفس اسم الفيلم الشهير الذي خلّده الكاتب الراحل محمود أبوزيد والمخرج الراحل علي عبدالخالق ومع انطلاق العمل الجديد، يتولى المؤلف أحمد صبحي عبدالخالق ترجمة أحداثه إلى قصة مثيرة تمتد عبر 30 حلقة من التشويق والإثارة بينما يقف وراء الكاميرا المبدع عبدالعزيز حشاد ليخلق تحفة فنية تجذب الأنظار تتنوع الأحداث وتتداخل في سرد ملحمة درامية تأسر العقول والقلوب مع البقاء موثقة بروح الفيلم الأصلي الذي نقل الجمهور إلى عوالم مختلفة ومشوقة.

فريق العمل مسلسل جري الوحوش

حيث يتواجد في طاقم العمل نخبة بينهم نضال الشافعي ومحمود حجازي ومحمود عبدالمغني والفنان القدير صلاح عبدالله بالإضافة إلى الأداء المتميز للفنانة إلهام وجدي والفنانات القديرات فادية عبدالغني وسميرة صدقي وإدوارد وهبة عبدالعزيز ومروة الأزلي ويأتي هذا العمل بتأليف أحمد صبحي وإخراج عبدالعزيز حشاد مأخوذا عن الفيلم السينمائي الشهير الذي عرض لأول مرة في عام 1987 والذي كتبه الراحل محمود أبوزيد وأخرجه علي عبدالخالق يقدم المسلسل تفاعلا جديدا مع القصة الأصلية التي برع فيها نجوم السينما المصرية الراحلين مثل نور الشريف ومحمود عبدالعزيز وحسين الشربيني بالإضافة إلى حضور النجم حسين فهمي ونورا وهدى رمزي.