فاتورة التيلفون الارضي ابريل 2023 ورابط المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضى، يزداد البحث عن فاتورة التيلفون الارضي حيث اقترب موعد سداد فاتورة شهر مارس، بالاضافة الي ان يمكن الاستعلام عن فاتورة التيلفون الارضي بشكل الكتروني، حيث يزداد البحث بسبب اذا لم يتم تسديد فاتورة التيلفون الارضي يتم قطع الاتصال والاستقبال من خلال المصرية للاتصالات، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف علي موعد فاتورة التيلفون الارضي ورابط وخطوات الاستعلام.

فاتورة التيلفون الارضي

قامت المصرية للاتصالات باعلان عن ان يمكن سداد فاتورة التيلفون الارضي الكترونيا وذلك من خلال الرابط التي اتاحتة المصرية للاتصالات وذلك لسداد فاتورة التيلفون الارضي بشكل اسهل بدون الذهاب الي المقر المصرية للاتصالات حيث يمكن سداد الفاتورة من خلال مكاتب البريد ومن خلال خدمات فوري وفودافون كاش ومن خلال ماكينات الصرف الالي.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2023

اتاحت المصرية للاتصالات رابط للاستعلام عن فاتورة التيلفون الارضي لشهر مارس، حيث يمكن الاستعلام من خلال هذة الخطوات:

اولا الدخول علي الرابط الرسمي لموقع المصرية للاتصالات .

. ثانيا ادخال رقن الهاتف الخاص بك.

ثالثا بعدذلم ادخال كود المحافظة التابعة لك.

رابعا الضغط علي القائمة الرئيسية وبعد ذلك الضغط على الاستعلام عن فاتورة الخط الارضى.

جدير بالذكر ان يمكن الاستعلام من خلال 19777 و 111 خدمة العملاء.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023

حددت المصرية للاتصالات ان الفترة المسموحة لسداد فاتورة شهر مارس بداية من 15 مارس، وحتى يوم 14 ابريل 2023، حيث هذة الفترة المسموح فيها التسديد واذا لم يتم السداد سيتم قطع الخط الارضى ومنعهم اجراء المكالمات،