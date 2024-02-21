ريهام حجاج تتألق من جديد في مسلسل صدفة 2024 برمضان القادم .. إخراج سامح عبدالعزيز

في سلسلة أحداث مسلسل “صدفة” يسلط الضوء على عالم مدرسة متغير يعيشه شخصية المدرسة التي تجسد ببراعة النجمة ريهام حجاج تتلاقى مصائر الشخصيات في لحظة غير متوقعة مما يحدث تحولا جذريا في حياتها وفي حياة من حولها.

مسلسل صدفة 2024

بعد نجاح مسلسلي “يوتيرن” عام 2022 و”جميلة” عام 2023 يأتي مسلسل “صدفة” كتعاون جديد بين النجمة ريهام حجاج والمخرج سامح عبدالعزيز حيث يتوقع الجمهور استمرارية في تقديم أعمال جودة عالية ومشوقة تتعاون ريهام حجاج في مسلسل “صدفة” مع المؤلف أيمن سلامة للمرة الرابعة مما يظهر الثقة المتبادلة بينهما وقدرتهما على تقديم قصص مثيرة وملهمة وقد سبق وتعاونا في مسلسلات ناجحة أخرى مثل “لما كنا صغيرين” عام 2020، “يوتيرن” عام 2022 و”جميلة” عام 2023 بالإضافة إلى ذلك، كانت ريهام حجاج قد شاركت في عام 2018 في فيلم “رغدة متوحشة” إلى جانب النجم رامز جلال.

فريق العمل مسلسل صدفة

يضم مسلسل “صدفة” لريهام حجاج عددا كبيرا من نجوم الفن منهم: خالد الصاوي وسلوى خطاب وميار الغيطي وفراس سعيد ورحاب الجمل وعصام السقا ونور إيهاب ورشدي الشامي مما يضفي على العمل طابعا مميزا ويعزز من توقعات الجمهور لتجربة مشاهدة مثيرة وممتعة في موسم رمضان المقبل من المتوقع أن يقدم هذا العمل تجربة مشاهدة فريدة ومثيرة للجمهور ويضع بصمته في خريطة الدراما المصرية بفضل توليفته المميزة من النجوم والكتاب والمخرجين مما يجعل من “صدفة” واحدا من أكثر الأعمال المنتظرة في الموسم الدرامي القادم.