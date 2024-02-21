الاستفسار عن جدول صرف معاشات شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة قدرها 500 جنية

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024 بات المواطنون المعاشيون يتساءلون عن تاريخ صرف معاشات شهر مارس 2024، بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الزيادة الجديدة التي صادق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة اجتماعية عاجلة، يتمثل هذا التحسن في زيادة معدلات المعاشات بنسبة 15%، والتي من المقرر أن تطبق في الدفعة المقبلة المقررة في الأول من مارس 2024، مما يثير تفاؤل المواطنين المعاشين ويعزز الاستقرار المالي لهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024

من المتوقع أن يتم صرف معاشات شهر مارس 2024 قبل حلول شهر رمضان الكريم، والذي يبدأ في اليوم الاثنين الموافق 11 مارس المقبل، يتم ذلك وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، حيث من المقرر أن يبدأ صرف المعاشات في الأول من مارس 2024.

زيادة المعاشات مارس 2024 الجديدة

بعد قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% في عام 2024، يمكن توضيح قيمة الزيادة لكل شريحة على النحو التالي:

الشريحة الأولى: زيادة قدرها 195 جنيها، حيث يصبح المعاش 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيه.

الشريحة الثانية: زيادة قدرها 225 جنيها، حيث يصبح المعاش 1725 جنيها بدلا من 1500 جنيه.

الشريحة الثالثة: زيادة قدرها 240 جنيها، حيث يصبح المعاش 1840 جنيها بدلا من 1600 جنيه.

الشريحة الرابعة: زيادة قدرها 300 جنيها، حيث يصبح المعاش 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه.

الشريحة الخامسة: زيادة قدرها 345 جنيها، حيث يصبح المعاش 2645 جنيها بدلا من 2300 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر مارس 2024

يتم صرف المعاشات عبر عدة وسائل، بما في ذلك: