“رابط الحجـــز” .. تعرف على أهم الخطوات لحجز البطاقة الوطنية الموحدة العراقية 2024 وما هي الشروط

أكدت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في العراق أن جميع المواطنين والمواطنات يمكنهم القيام بحجز البطاقة الوطنية العراقية بسهولة وبطريقة إلكترونية في جميع المدن، حيث يمكن ذلك عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لمديرية شؤون البطاقة الوطنية.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

أكدت وزارة الداخلية الآن وتوضح الشروط اللازمة لحجز البطاقة الوطنية، والتي تشمل ما يلي:

يجب على المواطن الراغب في حجز البطاقة أن يكون من جنسية عراقية

أن يكون عمره أكثر من 18 عامًا.

يجب أن يتم الحجز في فترة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل موعد مراجعة الجهات المختصة.

يجب على المواطن دفع رسوم تبلغ حوالي 5000 دينار عراقي للجهات المختصة.

يلزم المواطن بالتوجه إلى المقر المختص لاستلام البطاقة في الموعد المحدد.

كيفية حجز البطاقة الوطنية العراقية

للبدء في عملية الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة، يرجى اتباع الخطوات التالية.

قم بزيارة رابط الحجز الإلكتروني الموحد للبطاقة الوطنية.

انقر على زر الحجز الإلكتروني الموجود في أسفل الصفحة.

قم بكتابة الاسم واسم الأب واسم الجد واللقب الخاص بك.

اختر عدد أفراد عائلتك الذين تتجاوز أعمارهم اثني عشر عامًا، ويمكن أن يشمل ذلك الزوج والزوجة والأبناء غير المتزوجين أو أكبر الأبناء سنًا في حال وفاة الوالدين.

أدخل رقم الجوال في المكان المخصص للتسجيل، ويجب أن يكون باللغة الإنجليزية.

في النهاية، اضغط على زر “التالي” ثم “انهاء” لاستكمال عملية الحجز بنجاح.

الوثائق المطلوبة للتقديم