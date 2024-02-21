ضيف اطفالك الان..إضافة المواليد لبطاقة التموين 2024 عبر بوابة مصر الرقمية والشروط والأوراق المطلوبة

أطلقت وزارة التموين المصرية خدمة إضافة المواليد لبطاقة التموين 2024 عن طريق شبكة الإنترنت، حيث أتاحت الوزارة لأولئك المستحقين للدعم إمكانية إدراج أبنائهم الصغار معهم من أجل زيادة قيمة الدعم المستحقة وذلك وفق مجموعة من الشروط والضوابط، ومن باب التسهيل على المواطنين والتيسير عليهم تم توفير منصة إلكترونية يتم من خلالها إجراء ذلك بكل سهولة.

شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2024

أكد وزير التموين الأستاذ محمد مصيلحي أنه بجميع مكاتب التموين فى كل محافظات الجمهورية تم إتاحة خدمة إضافة المواليد لبطاقة التموين 2024 بعد توافر الشروط المحددة، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

عدم تجاوز عدد أفراد الأسرة المدمجين ببطاقة التموين عن 4 أشخاص، فوفقاً للقرار الوزاري فإن بطاقة التموين لا تتعدى 4 أفراد.

تخطي عمر الأطفال المراد إضافتهم عن سن 4 سنوات.

ألا تتجاوز قيمة الدخل الشهري عن 3 آلاف جنيه.

أن تكون تلك الأسرة من ضمن الأسر المستحقة بالرعاية الاجتماعية، مثل المستفيدين من معاش تكافل وكرامة أو من أبناء الأسر البديلة أو أبناء الشهداء، أو أبناء العمالة الغير منتظمة.

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

تبذل الحكومة المصرية قصارى جهدها من أجل خدمة شعبها وتوفير جميع متطلباتهم بشكل سريع ودقيق، لذا أتاحت الجهات المعنية خدمة تعديل أو إضافة المواليد على بطاقة التموين بشكل إلكتروني، ولقد تتمثل خطوات إتمام ذلك في النقاط التالية: