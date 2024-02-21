صرف مكافأة الطلاب في السعودية احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس السعودي 1445

كشفت جامعة الملك سعود عن مبادرتها لصرف مكافآت للطلاب، وذلك كجزء من الاحتفالات بيوم التأسيس، الذي يُعتبر يومًا مميزًا في الـــ 22 من فبراير من كل عام، تأكيدًا على قرار ملكي صادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتاريخ الـــ 27 من يناير لعام 2022، نتعمق في التفاصيل حول هذا الإعلان، ونستكشف ما إذا كانت هناك مؤسسات تعليمية أخرى قد شاركت في هذه المبادرة الفريدة، وسنقدم لكم توضيحًا مفصلًا حول كل ما يتعلق بهذا الخبر في الفقرات التالية.

صرف مكافأة الطلاب في السعودية 1445

تعم الاحتفالات وأجواء البهجة كافة أرجاء المملكة العربية السعودية استعدادًا ليوم التأسيس، وفي خضم هذه الأجواء، استقبل الطلاب الجامعيون بمفاجأة سارة تمثلت في قرار وزارة التعليم بتقديم موعد صرف المكافآت للطلاب المؤهلين الذين استوفوا جميع الشروط والمعايير المطلوبة.

هذه الخطوة، التي تمثل إحدى أبرز وسائل التحفيز نحو تحقيق مستقبل مشرق، تجسد أحد أروع الأمثلة على إدخال السعادة والغبطة في قلوب الأجيال الناشئة، مؤكدة على الارتباط بقيم الماضي والأصالة، وقد أعلنت جامعات القصيم، وبيشة، والملك فيصل انضمامها لهذه المبادرة الاحتفالية الضخمة.

شروط الحصول على مكافأة الطلاب 1445

وضعت وزارة التعليم السعودية مجموعة من المعايير الأساسية لتحديد الطلاب المؤهلين لصرف مكافأة الطلاب في السعودية وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

أن يثبت الطالب استحقاقه للمكافأة.

يتعين على الطالب ألا يكون قد قرر تأجيل دراسته أو يمارس التغيب المستمر.

واحدة من الشروط الرئيسية لاستحقاق المكافأة هي أن يكون الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الالتزام بالحضور الدراسي بانتظام طوال العام الدراسي دون انقطاع أو تغيب متكرر.

لم يسبق للطالب استلام مكافأة أو منحة من أية جهة أخرى في الفترة الراهنة.

التسجيل في إحدى الجامعات الحكومية أو الأهلية أو المدارس الواقعة ضمن حدود المملكة.

متى تنزل مكافأة الطلاب بمناسبة يوم التأسيس؟

يعتاد الطلاب في جميع المستويات التعليمية على استلام مكافآتهم في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، ومع ذلك، في حال تزامن هذا التاريخ مع عطلة أو إجازة رسمية، يجري تعديل موعد الصرف إما بالتقديم أو التأخير، هذا العام، يأتي موعد صرف المكافآت متزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا، بيوم التأسيس، وهو اليوم الذي يعود تاريخه إلى مئات السنين.

في ضوء هذه المناسبة، قررت عدة مؤسسات تعليمية، وعلى رأسها جامعة الملك سعود، الإعراب عن مشاركتها في الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الغالية من خلال تبكير موعد صرف المكافآت، وسيتم بدء صرف المكافآت يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير لعام 2024، الذي يوافق 11 من شهر شعبان لعام 1445 هجريًا.